Francisco Javier Echevarría

Ivan Cavaleiro (Fulham) remate con la derecha desde muy cerca. Corner, Fulham. Corner cometido por Shkodran Mustafi. Corner cometido por Robin Le Normand.47’Corner, Real Sociedad. En el capítulo de altas el gran refuerzo de la temporada fue el regreso de Asier Illarramendi a la Real, tras un paso de dos temporadas por el Real Madrid. Fue transferido en 1971 al Liverpool, en el que permaneció durante seis temporadas y jugó 230 partidos de Liga. Eso sí, para el recuerdo de la hinchada boquerona quedarán dos temporadas de ensueño, la 2011-2012, con la clasificación por primera vez en su historia para la Liga de Campeones, y la 2012-2013, donde el Málaga se dio a conocer en todo el continente con una actuación más que sobresaliente, cayendo en cuartos de final ante el Borussia Dortmund.

A pesar de no conseguir ganar, se apreció una notable mejoría en el juego del equipo. 58′ Remate Remate rechazado de Ribamar (Vasco da Gama) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Corona logró salvar un gol cantado en el minuto 27, pero el balón siguió dentro del área de México y el remate posterior de Sunday Mba fue desviado con la mano por Barrera cuando el portero mexicano estaba batido y delante de su compañero. Nuevamente, el entrenador del equipo era Jupp Heynckes.

Lo anterior era insostenible, a no ser que un gran mecenas (supuestamente Al Thani) siguiera poniendo dinero a fondo perdido. A sus 48 años, el inglés jugó el 24 de marzo de 1935 el partido entre el Valencia y el entonces llamado Donostia Football Club, lo que era y volvió a ser la Real Sociedad. El Real Unión se proclamaría esa temporada campeona del torneo de Copa, adjudicándose el título en la final disputada en casa del eterno rival, en el Estadio de Atocha frente al Real Madrid.

Seis clubes fueron seleccionados por ser campeones de España (Real Madrid Football Club, Foot-Ball Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Arenas Club de Guecho, Real Unión Club de Irún y Real Sociedad -como club sucesor del Club Ciclista de San Sebastián-), otros tres como subcampeones (Athletic Club de Madrid, Real Club Deportivo Español y Club Deportivo Europa), y para decidir la décima plaza, se organizó un torneo eliminatorio entre diez clubes, el cual venció el Real Santander Racing Club.

25’Falta de David Silva (Real Sociedad).25’Rubén Rochina (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.23’Adnan Januzaj (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha.23’Falta de Toño (Levante).22’¡ El propietario le hace pagar los platos rotos (como en su día a José Luis Pérez Caminero) de una mala situación deportiva (decimosexto en la clasificación) en la que el club se lava las manos por la falta de refuerzos y el rendimiento que tiene que tener la plantilla. 95′ Jonathan Gómez (CSA) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Le parece una jugarreta más del jeque Al Thani. La sensación es que el jeque Al Thani aprovecha este turbio asunto para quitarse de encima al entrenador que le incomoda con sus manifestaciones en la sala de prensa. Götze se fue al Bayern en 2013, Lewandowski también aterrizó en Munich (2014), Gündogan, Mkhitarian y Hummels hicieron las maletas todos en 2016, en 2017 le tocó a Dembélé (Barça), camiseta sevilla 2022 en 2018 se fue Aubameyang (Arsenal) y este año Pulisic (Chelsea).

A continuación puedes ver nuestras predicciones sobre cómo podría ser el Inter de Milán en el juego de este año. Málaga, 30 dic (EFE).- El doctor Juan Carlos Pérez Frías, médico del Malaga CF, ha dicho hoy que el jugador brasileño Fabiano Adriano Rossato “evoluciona favorablemente” de la lesión muscular que le mantiene de baja casi un año. De hecho, hace unos días Joaquín dio su visto bueno al precontrato que le presentaron los representantes del equipo italiano, según ha conocido este diario de fuentes cercanas a la operación. Tiene un plantilla corta, sin refuerzos y en este mercado de invierno le comunican que hay que vender jugadores para hacer caja y poder pagar los salarios.

Le han quitado el poder en la toma de decisiones, no se habla con el entrenador (Víctor Sánchez del Amo), la afición le culpa de una mala planificación deportiva, de no pintar nada y plegarse al propietario del club: el catarí Abdullah Al-Thani. El técnico alemán tiene una buena papeleta, la de sustituir a Manuel Pellegrini, toda una institución entre la hinchada blanquiazul, y los jugadores la de intentar hacer olvidar a esos que tantas tardes de gloria han dado sobre el césped de La Rosaleda en las últimas dos campañas. Empieza a tocar fondo en el Málaga hasta el punto de que ya no dispone de coche oficial y se le ve saliendo de las oficinas del estadio de La Rosaleda en una furgoneta.

Otra mentira. No duda en hacer público su enfado y se la juega con una rajada que solo sirve para echar más gasolina a una situación de tensión entre el entrenador y el propietario. Lo que hace el jeque es tomarse su particular revancha con un tuit que deja de mentiroso al entrenador.

