Historia Del Club Atlético De Madrid

El equipo camotero contaba con jugadores importantes que lo llevarían a coronarse campeón de dicho certamen, eliminando a equipos como Atlas, Monterrey y Toluca, llegando así a la final contra el equipo de Cruz Azul, final que se jugó a dos partidos, los camoteros lograron el empate en la ida a un gol, anotando por los celestes Ricardo Mujica, mientras que por los poblanos empataría el marcador Marcelino Bernal, para la vuelta se conservó el empate pero a cero goles.

En la temporada consiguió 33 unidades y clasificó de 3º enfrentando en cuartos a Chivas Coras serie que asumió René Paul Moreno como entrenador por la inesperada renuncia de Jorge Aravena, el duelo fue difícil y se avanzó por mejor posición al igualar 3-3 global con un gol en los últimos minutos por parte de Iñigo Rey; En semifinal ante Sonora al que eliminó otra vez vía empate global 2-2; En la final enfrentó a Cruz Azul Oaxaca líder de ese torneo.

La franja se reforzó además con el mediocampista Enrique López Zarza y el centrodelantero Brasileño E. Parrao, que nunca rindió y solo logró anotar un gol al minuto 8´ en la jornada 21 el 22 de enero de 1984 ante el Cruz Azul; el marcador final fue Puebla 3 Cruz Azul 2 anotadores Muricy Ramalho con 2 goles al 36´ de penalti y al 50´y Parrao 1 al minuto 8´. En esta temporada debuta uno de los grandes jugadores poblanos que ha tenido la franja, Roberto Ruiz Esparza, el cual jugó 3 partidos completos.

Y en la final a U de G ganando en Guadalajara 2-1 goles de Octavio Mora por el local y Jorge Aravena y Carlos Poblete. El torneo 1971-1972 concluye en la séptima posición pero no califica pues es superado por diferencia de goles por Monterrey y Guadalajara. En la fecha 13 luego de que no funcionó Puebla entró al relevo el uruguayo Hugo Fernández quien consiguió la calificación, iniciando una etapa de 6 temporadas al mando consiguiendo la liguilla en 84-85, Prode 85′, México 86′, 86-87, y finalmente 87-88 aunque no dirigió esta liguilla pues fue despedido por diferencias con la nueva directiva.

Este galardón fue otorgado por la FIFA al club por sus innumerables éxitos durante el citado siglo y que incluían sobre todo siete Copas de Europa -más que ningún otro club del viejo continente-, a las que posteriormente se añadieron otras seis en el siglo XXI, para un récord total de trece.

En cambio la rabia por las finales perdidas tendría su recompensa al conseguir la tercera Liga, la Liga de 1947, aunque hubo de esperar hasta la última jornada el 13 de abril en Mestalla ganando al Sporting y dependiendo de lo que sucediera en otros dos partidos. Goles en la vuelta: Edgardo Fuentes, Carlos Poblete, Jorge Aravena y Marcelino Bernal (PUE) por lo que logró el título de Campeonísimo consagrando a los chilenos Aravena y Poblete como dos de los mejores futbolistas en la historia del club.

Su principal actividad es el fútbol profesional, no obstante, cuenta con secciones de balonmano, judo y deportes electrónicos, además de una sección femenina de fútbol y dos filiales, una masculina y otra femenina, ambas como equipos de formación para jóvenes talentos. Entre 1993 y 2000 tuvo un equipo de baloncesto, el cual ganó en 1997 la Liga de Francia, habiendo tenido también en los años 1990 secciones de boxeo y rugby. Para esta temporada 1952-1953 el español Isidro Lángara se hace cargo de la dirección técnica, logrando coronar al equipo como campeón a pesar de todos los pronósticos de la prensa nacional que marcaban al León como amplio favorito.

Alegre admite que las redes sociales “sirven como test. Son una fuente de información buenísima”. Las camisetas de Australia para Rusia (NIKE). El primer campo de juego que utiliza el Athletic de Madrid, se encontraba detrás de las tapias de El Retiro, en la ronda de Vallecas, hoy calle de Menéndez Pelayo. Para las mujeres es muy importante llevar un sujetador deportivo que sujete bien el pecho y ofrezca una mayor cobertura en la zona de la espalda.