Nº1 Camisetas Personalizadas Baratas Serigrafiadas

Ha sido muy emocionante afrontar todos los retos que conlleva un proyecto así y mostrarle a H&M algunas pequeñas fábricas de tejidos con las que yo siempre trabajo. Hay algo maravilloso y auténtico en colaborar con las fábricas antiguas para darle ese toque de personalidad e historia a la colección. Luego están los blazers, que son mis piezas favoritas de la colección.

Las que más saben de esto la llevan con absolutamente todo: vestidos, faldas y pantalones de cualquier corte y longitud. La mejor forma de combinarla es con vaqueros y camiseta básica aunque también funciona a la perfección para adaptar los vestidos y las faldas a los días frescos. A pesar de que las estamos viendo en cualquier estación, las faldas por debajo de la rodilla son perfectas para los días de temperaturas medias. A las empresas de ropa (como a tantas otras en tantos otros sectores) les sale mucho más barato elaborar sus productos en países donde el gasto que supone pagar a los trabajadores es mínimo.

En 1985, se crea el grupo Inditex, que integra todas las actividades de la empresa, prescindiendo de proveedores y trabajadores externos. ¿Qué buscabas cuando dijiste que sí a esta colaboración con H&M? ¿Qué pieza de la colección crees que se agotará primero? Con esta colección ERDEM X H&M me encanta pensar que pueda gustar a gente de diferentes generaciones. El diseñador Erdem Moralioglu.

Después de saber por qué un gigante como H&M ha puesto su mirada en el diseñador, camisetas comprar futbol Erdem Moralioglu accede a explicar a S Moda cómo ha sido la experiencia de trabajar con una marca low cost por primera vez. En 2017, el elegido ha sido Erdem Moralioglu, un canadiense de origen turco y británico, que se ha metido al público y a la crítica en el bolsillo gracias a sus diseños delicados y románticos. La idea con ERDEM X H&M era ofrecer algo que permanezca en una época en la que todo es muy cambiante. Era un momento perfecto para apostar por algo romántico y femenino, después de lo impactante que fue la colección de Kenzo.

Un clásico del gigante sueco que mantiene a los clientes expectantes cada otoño, desde el año 2004, cuando Karl Lagerfeld creó la primera colección low cost firmada por un grande de la industria. En 1955 consiguió el subcampeonato a cinco puntos del Independiente Medellín, campeón con 44 unidades. Me encanta diseñar piezas que te puedas poner dentro de cinco o de diez años y que todavía tengan significado y empaque. Me hizo mucha ilusión que me llamasen para colaborar. Algunos dicen que parece un «pijama» o un «mantel manchado», otros que se parece a la del Real Madrid (al menos en el color), e incluso hay gente que la ha tildado de «esperpéntica» y «espantosa».

Con una potencia de 10 vatios, su interruptor giratorio te permite ajustar la intensidad en 10 niveles y con tres modos de color (blanca, diurna y cálida). Es una de las combinaciones más socorridas durante el mes de septiembre. Si el sol vuelve a brillar durante la jornada, basta con quitárnosla para recuperar el espíritu estival de look. De cara al otoño basta con combinarlas con un top de manga larga y calzado cerrado (si son zapatillas, mejor). Cuando aún no hace demasiado frío y podemos prescindir de las chaquetas, la mejor compañía para los incombustibles jeans es la camisa de manga larga.

Look por capas: recicla el vestido veraniego Una forma fácil (y barata) de pasar de los estilismos estivales al entretiempo es colocar una camiseta de manga larga debajo de un vestido de tirantes. Una chaqueta de tweed, como la de la colección, se la puede poner una adolescente combinada con unos vaqueros, una camiseta y unas sneakers; una mujer en sus treinta o cuarenta y también una mujer madura.

Este tipo de tabletas de escritura son como un cuaderno mágico: puedes garabatear lo que quieras y, con sólo pulsar un botón, se borrará sin dejar rastro. Tip: pantalones rectos y camisas de toda la vida con algún toque actual, la mezcla por la que apuestan todas las ‘street stylers’ este otoño.

Creo que las camisetas y las sudaderas se van a vender muy bien porque son muy fáciles de llevar.

