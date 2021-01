“14 personas”: esa fue la cantidad de personas que fue a ver a Dady Brieva a su show

Dady Brieva es confeso kirchnerista como Diego Brancatelli, Flor Peña y Pablo Echarri. Ser seguidor del Gobierno de Alberto Fernández le jugó en contra durante todo el 2020. Por eso, fue el centro de las críticas y ahora muchos lo repudian y no quiere que vayan a sus funciones. “14 personas”: esa fue la cantidad de personas que fue a ver el show del actor.

Hace unos días, sus haters crearon una campaña en contra del humorista para que no pueda trabajar en ningún lugar por algunas actitudes que no cayeron bien. “Espero que la sociedad no se olvide de DADY BRIEVA. Con ese hijo de puta, NI OLVIDO NI PERDÓN. Ni una entrada vendida por favor”, escribió el cibernauta Luigi.

Esas actitudes tienen que ver con declaraciones desafortunadas que el actor hizo en algún momento. Por ejemplo, una que fue muy discutida y rechazada fue la que dijo en el marco de la marcha del 12 de octubre, día en el que un grupo de personas se movilizó al obelisco en contra de Fernández. Él dijo que les gustaría atropellarlos con un camión.

Por esta y muchas otras frases, los opositores se cansaron y comenzaron a ir más allá de la crítica y del insulto. Este fin de semana, Brieva estuvo desarrollando su temporada de verano en el Teatro Luz y Fuerza de San Bernardo, un sitio de la Costa Atlántica que suele elegir desde hace mucho tiempo para trabajar.

En este sentido, uno usuario de Twitter subió una foto de Dady durmiendo en una reposera en Miami, en la que escribió sobre cómo le fue en el teatro. “14 personas te fueron a ver. 14!… Que lejos te queda Miami esté año” redactó @DomadorReposera. Seguramente no sea el único que está contento ante la desgracia del humorista. ¿Mejorará la venta de entradas?