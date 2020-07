Alberto Fernández le bajó el pulgar a la vuelta del fútbol

El presidente Alberto Fernández dijo este viernes que “extraña” el fútbol “tanto como el mayor de los hinchas”, pero remarcó que ante el crecimiento de la circulación comunitaria del coronavirus no pueden autorizar su retorno, tal como piden los clubes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Lo declaró al anunciar la extensión de la cuarentena para paliar las consecuencias del coronavirus en Argentina.

“Extraño que vuelva el fútbol tanto como el mayor de los hinchas, pero no podemos hacerlo. Extraño jugar los picaditos, pero no podemos. No podemos“, afirmó Alberto Fernández.

Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof durante el anuncio de la extensión de la cuarentena

El Presidente, hincha fanático de Argentinos Juniors, se expresó de esta forma durante la conferencia de prensa que compartió en la Quinta de Olivos con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en la que anunció la extensión de la cuarentena.

De esta manera, echa por tierra la posibilidad de que vuelvan los entrenamientos del fútbol argentino de cara a la Liga de Fútbol Profesional y pone en suspenso la participación de Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre en la Copa Libertadores 2020. La Confederación Sudamericana de Fútbol había puesto como fecha al 15 de septiembre para la vuelta del torneo más importante de clubes de la región.

“Lo primero que tenemos que entender es que estamos en una pandemia. Uno cruza la frontera, entra en Brasil y hay que ver la cantidad de focos infecciosos que existen en Brasil”, declaró ayer Alberto Fernández en Radio Con Vos. River debe jugar con San Pablo mientras el coronavirus en el vecino país bate récords de contagios y muertos a diario.

Los protocolos de AFA hablan del retorno a los entrenamientos en grupos de seis futbolistas y con espacios que los clubes deberían disponer, pero no es posible esto en muchos clubes del ascenso, por la falta de infraestructura y también por cuestiones logísticas en cuanto al traslado de los futbolistas y, esencialmente, los testeos a los que deben someterse.