Alberto Fernández volvió de Tucumán y se puso a preparar el nuevo anuncio de extensión de la cuarentena

Alberto Fernández amaneció en la Hostería Municipal Atahualpa Yupanqui, de Tafí Viejo, ubicado en una zona paradisíaca de serranías bajas con bosques verdes y tupidos, donde pudo disfrutar de un moderno y sencillo spa y de un desayuno con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, con quienes compartió la estadía.

En el equipo presidencial comentaron que desde temprano había unos 30 periodistas observando los movimientos de la comitiva presidencial, por lo que se decidió abandonar el lugar a 9 con destino al aeropuerto Benjamín Matienzo, para tomarse el vuelo de regreso media hora después, tal como se planificó ayer por la tarde, cuando el Presidente aceptó la invitación del gobernador Juan Manzur para quedarse a descansar en Tucumán.

A las 15, Fernández tiene previsto realizar el encuentro con el comité de científicos, el consejo de asesores que precede a la decisión sobre la continuación de la cuarentena, sobre la que fuentes oficiales confirmaron que se extenderá hasta el 8 de junio.

Anoche hubo versiones de que el nuevo anuncio podría realizarse hoy, tal como ya sucedió hace exactamente dos semanas, cuando el Presidente se rodeó del gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta para anunciar, en conferencia de prensa, la decisión que había tomado.

Sin embargo, todo indicaría que el mandatario se tomará el día para hacer el seguimiento de las negociaciones vinculadas a la deuda externa y preparar puntillosamente el anuncio, que finalmente se concretaría mañana por la tarde .

Alberto Fernández y Gerardo Zamora en la inauguración de una empresa. (Presidencia)

La de ayer fue una intensa jornada, que arrancó en Santiago del Estero, su primer viaje al interior del país desde que decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que arrancó el 20 de marzo. Acompañado por el gobernador Gerardo Zamora, el Presidente inició su visita inaugurando la empresa Mega Alfalfa Argentina (MAA), la compañía de Fernando Achával que produce forraje para ganado y ya tiene importantes contratos de exportación.

Luego recorrió distintas obras en la ciudad capital, ampliación de colectores, redes cloacales, puesta en valor de la Escuela del Centenario, que fue declarada Monumento Histórico Nacional. “Estas y obras obras de Santiago del Estero, como la reactivación de dos obras hídricas y cuatro obras viales, se están realizando con presupuesto del Ministerio de Obras Públicas de la Nación”, informó Presidencia en un comunicado.

A Tucumán llegó a las 16, visitó la empresa Scania y luego el Hospital del Este, antes de concluir su agenda con una conferencia de prensa a las 19 que encabezó en la ciudad de Las Talitas, donde estuvo acompañado por el Gobernador y el vice, Osvaldo Jaldo.

Allí, ante la pregunta de un periodista acerca de cuál es el plan económico que va a permitir que la Argentina recupere las condiciones de hacerse cargo de sus deudas, Fernández respondió que “no, no es verdad que no conocen el plan. Todos lo conocen, porque los que reciben la oferta saben cómo estamos proyectando el desarrollo de la economía en el tiempo siguiente . Algunos en la Argentina no quieren leer el plan, pero ese es otro tema. Todos saben de lo que estamos hablando”.

También se comprometió a continuar auxiliando a las provincias. “ La cuarentena cuesta plata, claro que cuesta plata, y nosotros vamos a auxiliar a todos los argentinos para que sufran lo menos posible ”, aseguró. Y agregó que “cuando auxiliamos a las provincias y a la gente, somos conscientes de que etamos debilitando nuestra situación fiscal. Pero siempre les digo a Juan (Manzur) y a mis ministros que lo único que celebro es que la pandemia nos va a obligar a construir otro país”.