Alerta en River: la Justicia de Paraguay ordenó la captura de Nicolás de la Cruz

El delantero de River Nicolás de la Cruz fue declarado en rebeldía y se ordenó su captura tras no presentarse a declarar en el marco de una causa que se le sigue en Paraguay por haber agredido a un grupo de policías al término de un partido disputado en el 2016. Por aquel entonces, el atacante jugaba en Liverpool de Uruguay.

La medida fue dispuesta la Jueza penal de Garantía Hilda Benitez Vallejo luego de que De la Cruz no se presentara a la audiencia preliminar que estaba pactada para esta mañana. El futbolista tampoco envió una justificación.

En la pasada Copa Libertadores, el futbolista fue apresado en la víspera del choque contra Cerro Porteño en los cuartos de final. Esta vez no afectaría su desempeño ni la concentración de cara al partido frente a Nacional, por la Libertadores (el año pasado fue detenido en la previa del partido y tuvo la ayuda del exfutbolista Nelson Cuevas para ser liberado antes del cotejo con Cerro).

“De La Cruz podría contactarse con nosotros para fijar una nueva fecha de audiencia y pautar una nueva fianza”, explicó la jueza, en diálogo con TyC Sports. Y dio más detalles: “Veo difícil que el pedido de captura se eleve a nivel internacional, por ahora es un pedido en Paraguay, por lo que sería detenido si viaja”, dijo. Y añadió: “De la Cruz debía declarar hoy, pero no se presentó. No lo hizo de manera presencial ni de manera virtual. Por eso, se dictó la orden de captura nacional y en cuanto pise Paraguay será arrestado si no logra pactar una nueva fecha”.

El caso

El 15 de febrero de 2016, el entonces fiscal Emilio Fuster, imputó a cinco futbolistas de Liverpool de Uruguay (Oscar Nicolás Cáceres Núñez, Santiago Nicolás Laport Trinidad, Emanuel Franco González Da Luz, Lautaro Valentín de Amores Espino y el actual hombre del millonario, Diego Nicolás de la Cruz Arcosa) por violencia contra el suboficial primero Fabián Olmedo y el oficial primero Fernando de Vooght tras un encuentro en el Defensores del Chaco ante San Pablo en el marco de la final de la Copa Libertadores Sub 20.

Durante esa mencionada final Sub 20, De La Cruz fue expulsado en tiempo reglamentario y, junto con otros cuatro compañeros, agredió a un oficial. El hombre de River es acusado por haber pateado al suboficial primero Fabián Olmedo.