Alex Caniggia apuntó contra sus compañeros de Masterchef Celebrity

Alex Caniggia se indignó en Masterchef Celebrity luego de recibir la medalla plateada por su desempeño en sus platos del miércoles. Claro que el mediático quería el reconocimiento de oro, y no hizo gala de su humildad al quedarse con el segundo puesto.

“Soy para Dios la mejor creación… Lindo y ganador, una buena combinación… No compitan conmigo, yo no tengo oposición… Y no traten de imitarme soy de limitada edición”, lanzó en las redes sociales.

“¿Qué pasó, Alex? ¿No te gustó? ¿Esperabas la de oro?”, le preguntó en el programa Santiago Del Moro. “Oro va”, respondió el participante. “Si querés la de oro, hermano, la próxima semana hay que esforzarse un poquito más”, retrucó el conductor.

Luego, en el backstage, Alex dejó en clara su postura: “La segunda metétela en el culo, la segunda no la quiero. Quedé recaliente”.