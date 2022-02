Andrea Rincón habló de su decisión de no tener relaciones sexuales

Andrea Rincón se cansó de que le inventen historias de amor y habló para calmar las aguas. Negó estar viviendo un noviazgo con Fredy Villarreal y aprovechó para contar que por ahora eligió no tener sexo, ya que se lleva muy bien con la soledad.

Después de algunas desilusiones y problemas personales, la actriz siente que es el momento de disfrutarse. “Yo me siento bien, tengo un montón para dar y gente que me da un montón. No me falta amor, y no necesito amor de pareja”, exclamó en diálogo con el ciclo radial de Moskita muerta.

Y agregó: “Yo estoy llena de amor pero no tengo sexo. Es una decisión personal, tengo propuestas, pero hoy es una decisión personal estar sola. En algún momento pasará”.