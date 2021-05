Angustiante relato de una víctima de la inseguridad en Escobar

En contraste con las insólitas estadísticas publicadas por la municipalidad de Escobar, se multiplican los hechos delictivos en todas las localidades del distrito y los vecinos comparten en las redes sus tristes experiencias.

Es el caso de Romina Defelippo, cuyo relato circuló profusamente en las últimas horas.

Romina sufrió un violento robo en pleno centro de Belén de Escobar y ni los preventores municipales ni los efectivos policiales colaboraron con ella.

Aquí los hechos narrados por la propia víctima:

Esto pasa en Escobar, a tres cuadras del Municipio florece como nunca…pero florece de ratas que te arrebatan lo que te cuesta sacrificio todos los días. También te das cuenta que estás más solo que nunca, porque mientras intentas hacer una denuncia como corresponde, te encontrás con otra persona a la que le desvalijaron la casa y hace 3 hs que la tienen esperando en la comisaría para tomarle la denuncia. Los mismos empleados de Prevención Comunitaria dicen que es todo es un desastre y aconsejan canalizar la denuncia por el mail de la Fiscalía.

Pero no termina ahi…al perseguir a la rata inmunda, encontrarlo y poder recuperar documentos (la plata obviamente que no), volver a juntar vidrios e intentar acostarte porque a la mañana siguiente tu despertador suena temprano para ir a laburar…la policía se enoja y dice que no la dejas trabajar y borras evidencias. Señores dejen de reírse en la cara de los laburantes!!! Saben cuál es la casa de ese ratón de alcantarilla, hagan lo que tienen que hacer y dejen de figurar para las fotos!!!