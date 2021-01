Año para el olvido: las ventas cayeron 8% en diciembre y 21,4% en 2020

Las pymes cerraron 2020 con los peores registros de venta de la historia, con una caída interanual del 8% en diciembre, que en todo el año completó un declive del 21,4% respecto de 2019, con lo que completaron cinco años consecutivos de retroceso.

Los datos forman parte del último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que atribuyó el resultado general a la combinación de varios factores, entre los que se destacaron el impacto de las restricciones impuestas por el aislamiento social por el coronavirus, la pérdida del poder adquisitivo de la población, el recrudecimiento del comercio ilegal a través de manteros y ferias clandestinas y, por último, los problemas que los propios comercios tuvieron para el abastecimiento de mercaderías.

“Diciembre no fue como se esperaba, porque si bien las ventas se recuperaron en relación con lo que fue el año, siguieron disminuyendo frente a 2019, que de por sí fue un año malo”, indicó la entidad al respecto, para agregar que “el 33,5% de los negocios relevados finalizaron el mes con alzas anuales, aunque el 60% finalizó en baja”.

Pymes: evolución mensual de las ventas

En cuanto a las expectativas para el próximo semestre, los comercios relevados se mantienen cautos: “solo el 17,1% de los comerciantes de la muestra creen que las ventas subirán. La mayoría (51%) cree que se mantendrán sin cambio”, indicó CAME.

Todos los rubros cerraron diciembre con caídas interanuales, aunque cinco de ellos por debajo del promedio general: Alimentos y bebidas (-3,2%), Farmacias (-2,3%), Electrodomésticos y artículos electrónicos (-3,6%), Ropa y artículos deportivos (-5,3%) y Ferreterías, materiales eléctricos y para la construcción (-7%).

Los retrocesos fueron más profundos para Relojerías, Joyerías y bijouterie (-16,5%), Neumáticos y repuestos para autos y motos (-14,3%), Mueblerías, decoración y artículos para el hogar (-13,9%) y Calzado y marroquinería (-13,8%).

Pymes: todos los rubros tuvieron caídas en diciembre

En Librerías y Jugueterías los negocios finalizaron el mes con cierta decepción, tras una Navidad bastante pobre en regalos terminaron diciembre con un descenso anual de 11,2%, siempre hablando de cantidades vendidas. Hubo muchas quejas de los comerciantes por la venta informal, tanto en las calles como por redes. También en algunas ciudades relevadas, destacaron el daño que hacen las saladitas regularizadas por el municipio que venden ilegalmente.

En Indumentaria, con ventas que se achicaron 11,9% anual en el mes, los más afectados fueron los locales de galerías y los orientados a ropa de fiesta. Entre los demás, algunos destacaron la falta de stock, las ventas fuera de horario o informal.

Pymes: diciembre tuvo una caída interanual del 8%

En Perfumerías y Cosméticas, las ventas bajaron 12,6% anual. Acá el comercio ilegal se sintió menos que en otros ramos, pero sí se percibió el menor poder adquisitivo de las familias y la menor cantidad de regalos. Lo que más salió, según los negocios consultados, fueron artículos de tocador y perfumes nacionales. También se sintió el faltante de mercadería, especialmente de artículos importados.