Anuncian paro de trenes para mañana martes

El Secretariado Nacional del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, anunció este lunes un paro de 24 horas en todo el país para el 29 de marzo próximo.

Maturano aseguró en un comunicado que el 29 de marzo próximo se paralizarán todos los trenes de pasajeros y cargas del país durante 24 horas «en defensa de la industria ferroviaria y el empleo, vulnerado por la decisión judicial de suspender los servicios entre Buenos Aires y Bahía Blanca», enfatizó en el documento.

El gremio también decidió el estado de «alerta y movilización» ante «los permanentes ataques que sufren los servicios ferroviarios», dijo el dirigente.

El gremio informó que la huelga también se fundamenta «en los ataques al ferrocarril durante el asfaltado de vías y la negativa de algunos intendentes a que los servicios se detengan en sus localidades, como ocurre en Chascomús (Buenos Aires)». «El malestar también se relaciona con las conductas de algunos gobiernos provinciales que, violentando la ley, se adueñan de territorios ferroviarios propiedad de la Nación y utilizan terrenos para variados fines y no para construir viviendas para el personal, que no tiene casa propia en un 60%», dijo Maturano. El dirigente sindical aseveró que «el capital de las propiedades ferroviarias no operativas debería impulsar a nivel económico el desarrollo de la infraestructura de la industria ferroviaria, permanentemente saqueada», subrayó el gremialista.