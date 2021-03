Aumentaron las multas y volvieron las motos a patrullar la Panamericana

Las motos con sus siglas reconocibles patrullan otra vez la autopista a la caza de las infracciones que no detectan los radares, preparados especialmente para sancionar los excesos de velocidad.

La medida coincide con un nuevo aumento en las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires, el segundo en lo que va del 2021, que ya acumula una suba del 44 en el primer trimestre.

El titular de la ANSV, Pablo Martinez Carignano, informó en su cuenta de Twitter acerca del regreso de los controles, que se centran en el ramal troncal de la Panamericana.

“El equipo de inspectores en moto de @InfoSegVial volvió del operativo #Verano y la #autopista lo sabe…”, tuiteó, intencionado, acompañando un video captado con la cámara del casco de uno de los inspectores en el preciso momento en el que persigue a un automovilista que se muestra reticente a la orden de detenerse en la banquina, a la que finalmente accede.

Martínez Carignano agrega más información en su Twitter. “El dúo Lanatta-Alessandra (la pareja de inspectores en moto) y muchos otros binomios de @InfoSegVial controlan que no se use celular, que los autos tengan patentes, que los camiones vayan por la derecha, etc. Estamos convencidos de que #elcontrolsalvavidas.”

Los controles de este tipo comenzaron el año pasado sobre la autopista con una modalidad clásica, efectiva y muchas veces solicitada por quienes cumplen las reglas y se sienten en peligro a causa de los que no lo hacen.

Aumento

En lo que va del año, las multas por infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires ya aumentaron 44%, si se suma la suba del 14% aplicada en marzo y la del 26% de principios de 2021.

El aumento se dio debido a la actualización del precio de la nafta Premium en el Automóvil Club Argentino de La Plata, que rige el precio de las Unidades Fijas (UF) que se utilizan para determinar las sanciones. Cada UF que costaba $63,2 hasta diciembre vale en marzo $91.

De esta manera, quienes conduzcan sin la licencia o crucen un semáforo en rojo, pueden llegar a pagar hasta $91 mil mientras que, quienes los que manejen alcoholizados serán castigados con multas de hasta $109 mil.

Las multas, que tienen montos menores, oscilan entre los $4.550 a $9.100, e incluyen la presentación de documentación ilegible, poseer la licencia de conducir vencida (dentro de los 6 meses), circular sin seguro y, en el caso de los motociclistas, viajar sin casco y estacionar en un lugar no permitido.

Por otro lado, quienes usen el celular mientras manejan, deberán pagar entre $9.100 y $45.500. No obstante, la multa más alta se aplicará a quienes se nieguen a realizar un test de alcoholemia: de $45.500 a $109.200.