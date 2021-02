Avanza la “posesión de tierras” por parte de la Municipalidad de Escobar

Un lector de Periódico El Cazador acaba de descubrir otra propiedad al que la comuna le acaba de instalar el ya conocido cartelito de «Predio en posesión de la Municipalidad de Escobar». Se trata, una vez más, de un valioso lote baldío ubicado en el barrio El Cazador.

Muchos vecinos desconfían del procedimiento por el cual la comuna se hace cargo «de la vigilancia» de inmuebles abandonados «con riesgos de ser ocupados ilegalmente». Es cierto que esta herramienta se enmarca en una ordenanza, pero no es menos cierto que esta administración municipal no goza de buena reputación en materia de transparencia. La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública viene aplazando al distrito de Escobar con un cero desde hace ya algunos años debido a que la información que involucra al erario público (compras directas, licitaciones, contrataciones, etc.) es lisa y llanamente ocultada a la opinión pública. ¿Y qué sucederá con estos inmuebles «en posesión» de una Municipalidad poco transparente? se preguntan algunos.

«En tanto el o la titular del inmueble no lo reclame, este seguirá en poder del municipio, plazo mientras el cual, la municipalidad solo lo mantendrá limpio o bien lo utilizará para fines comunes al interés publico y eventualmente ante la ausencia de titular (por mas de 20 años) lo prescribirá para que pase ese bien, al dominio de todos, mediante la acción correspondiente» expresó un funcionario municipal. «Debemos celebrar un Estado presente, que también se hace cargo de estos cuidados como una acción mas en prevención por la seguridad de todos, no solo respecto de nuestro patrimonio sino también personal».

Inicialmente fueron 21 las propiedades que la comuna tomó «en posesión», una cifra que viene creciendo en forma sostenida.

Fuente: Periódico El Cazador