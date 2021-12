“Ayudame a ser fuerte”: la conmovedora carta del hermano de la joven que murió en su fiesta de 15

A poco de cumplirse una semana de la incomprensible muerte de Julieta Ilundain durante su fiesta de 15 años continúan las repercusiones y la conmoción entre los vecinos.

Recientemente Jeremías, su hermano mayor de 26 años, compartió una emotiva carta en las redes sociales. “Te fuiste abrazándome y diciéndome ‘te amo’. Fue lo último que hiciste”, afirma el joven en su conmovedora publicación. “Todos dicen que te fuiste feliz y no aguantaste la emoción”, agrega.

Asimismo, recordó su vínculo con Julieta asegurando que “cuando todo se me hacía oscuro, vos me llenabas de luz con tu risa y un fuerte abrazo. Ahora ayudame a ser fuerte por mami y mi familia, porque yo quedo en tus manos. Cuando quieras, me avisás y me llevás con vos”.

“Te prometo que voy a estar con mami y mis hijos como vos querías. Un fuerte abrazo al cielo, vas a ser una líder de ángeles como lo eras acá”, agregó Jeremías en otro de los pasajes. “Te amo y siempre te voy a amar hasta el fin de mi vida, mi princesa. Te voy a extrañar hasta que te vea de nuevo, solo quiero dormir y que estés conmigo”, expresó en la desgarradora carta y finalizó: “que en paz descanses mi hermanita, mi lokita, mi llorona, mi hermosa princesa. Dame fuerzas, porque te soy sincero, no las tengo”.