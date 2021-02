Berni en modo campaña: “Estamos en buen camino para resolver la inseguridad”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que se está “en buen camino para resolver la inseguridad” a la vez que señaló que “por primera vez en diez años” se logró “parar la curva de aumento del crimen”.

“Estamos en buen camino para resolver la inseguridad. Por primera vez en 10 años logramos no solamente parar la curva de aumento del crimen sino que además lo hemos bajado entre un 20 y 25% de acuerdo al delito que hablemos”, expresó Berni.

En diálogo con El Gíglico, programa que conduce Mauro Viale, por Radio Rivadavia AM 630, el funcionario manifestó además que:

“Obviamente que el 25% en una provincia que tiene 1100 domicilios proyectados por año, no es prácticamente nada y hay que trabajar para seguir bajando el otro 60% o 70% que falta”.

Además el ministro de Seguridad bonaerense indicó que “la inseguridad es un problema que viene sin resolverse desde hace de años y ha aumentado de manera sistemática en los últimos diez años”.

En cualquier lugar donde uno estudia el comportamiento delictivo, lo más difícil es frenar la inercia ascendente”, aseveró Berni, tras lo cual añadió: “No solo la frenamos, sino que además la comenzamos a bajar”.

En tanto, el ministro expresó que “la inseguridad no se resuelve con más o menos policías, sino con políticas integrales donde esté la contención, la inclusión y la educación”.

“El 85 por ciento de los delitos es cometido por reincidentes, personas que fueron detenidas, fueron a juzgadas cumplieron la condena, salieron de la cárcel y volvieron a delinquir y eso tiene que ver con tener un programa de rehabilitación de detenidos”, dijo.

En ese sentido, añadió: “En un sistema carcelario donde hay una sobrepoblación que es una de las más importantes del mundo, no se puede resociabilizar a nadie, por eso el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ha hecho el mayor esfuerzo y plan para construir cárceles como nunca se hizo en la historia de la provincia. Comencemos a generar las cárceles suficientes para poner las políticas de reinserción”. Berni señaló luego: “Sabemos qué hacer con los motochorros.

El caso mas reciente es el de (Carolina) Píparo. Detuvimos a los motochorros, de 14 años, ¿Qué hizo el juez? ni siquiera pasó por la cárcel, lo liberó en el momento que fue detenido y a los dos días lo encontramos robando con un 38″.

“Si no tenemos una política criminal, si no nos animamos a discutir porque el progresismo parece que no se anima a discutir qué hacemos con los jóvenes que delinquen y no quiero decir que un chico a los 14 años tiene que estar preso, un chico a los 14 años tiene que estar en la escuela y jugar en el potrero, tenemos un problema”, expresó.

Asimismo agregó: “La mejor manera de resolver el problema es discutir una ley penal juvenil que está atrasada y a la que nadie el presta atención porque no es políticamente correcto discutir sobre la penalidad y bajar la edad de imputabilidad, pero en algún momento hay que hacerlo”.

Luego dijo: “Hay un compromiso del Gobierno de la provincia de Buenos Aires encabezado por el gobernador (Axel Kicillof). Estuvimos en Escobar donde había un reclamo de que no tenían patrulleros. En los últimos cuatro años de (María Eugenia) Vidal le dieron 16 patrulleros, nosotros le entregamos 25 patrulleros nuevos”.

“Durante los últimos cuatro años hubo una desinversión en materia de educación, seguridad, trabajo y ni hablar de salud. Si hay algo que hizo la provincia de Buenos Aires al inicio de la cuarentena, fue poner al día la gran desinversión que había en la salud”, subrayó.

Berni manifestó además: “No soy quien para calificar la gestión de Vidal. A un gobernante se lo califica por lo que hace y nadie mejor que los bonaerenses para calificar. No es casualidad que haya perdido las elecciones por más de 20 puntos”.

“Estamos ante una ventana de ventaja para iniciar la vacunación siempre y cuando los contratos de entrega de vacunas se cumplan y creo que se van a cumplir. Si se cumplen n estamos en el mejor momento para iniciar la campaña que, si es efectiva, entre junio y julio podemos sortear de manera eficiente la pandemia”, indicó.