Bomberos Voluntarios firmaron un convenio de colaboración y asistencia técnica en la lucha contra el coronavirus

En la Sala B del Teatro Seminari, el intendente Ariel Sujarchuk firmó un convenio marco de colaboración y asistencia técnica con los Bomberos Voluntarios de Belén de Escobar, Maquinista Savio y Garín, a través del cual la institución se suma formalmente, de manera activa, a todas las acciones vinculadas a la lucha contra la pandemia del coronavirus que se desarrollan en el partido de Escobar.

“Siempre tuve un reconocimiento y un agradecimiento especial con los Bomberos Voluntarios y sé que ese es el sentimiento que todos los escobarenses tienen con ellos. Por eso hoy fueron nuevamente convocados para reforzar ese músculo solidario que siempre demuestran, ahora en esta batalla que todos estamos dando frente a esta pandemia. Ahora viene la etapa de mayor contagio y tenemos que estar preparados. Por eso las fuerzas vivas y las instituciones estamos unidas en el mismo objetivo. No queremos ni héroes ni mártires, pero cada uno de nosotros debe honrar el uniforme o el cargo institucional que ocupa. Y la sociedad debe entender que el autocontrol es fundamental, porque no hay ni Municipio ni Bomberos ni Policías que alcance si cada uno de los vecinos no entiende que debe cuidarse. Es difícil, pero tenemos que lograrlo”, afirmó Sujarchuk.

A partir del convenio firmado, los hombres y mujeres que forman parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios articularán con la Municipalidad procedimientos que ya se vienen realizando como la sanitización de los espacios públicos de las distintas localidades, la promoción de la concientización social de las medidas preventivas y el fortalecimiento de las tareas solidarias comunitarias, entre otras acciones.