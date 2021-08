Britney Spears explicó por qué publica fotos en topless

Hace un mes Britney Spears sorprendió a todos sus seguidores con la publicación de una serie de fotos casi en topless en su cuenta de Instagram. Mientras desarrollaba la batalla legal con su padre, James Parnell Spears, por recuperar su tutela legal y el mundo la apoyaba con el hashtag #FreeBritney, la Princesa del Pop se mostraba al natural, y explicó los motivos.

“No chicos… No me operaron las tetas en solo una semana… Ni estoy embarazada… ¡¡¡Tengo tetas en estas fotos porque devoré comida!!!”, comentó en primer lugar en un particular post que, a diferencia de los anteriores, incluyó un extenso texto.

“Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo quiero que entiendas mis pensamientos sobre exponer mi piel”, remarcó Britney.

En primer lugar, la artista consideró que era “bastante retorcida la respuesta inmediata de cuando una mujer está sexy y quieren quitarse una capa de ropa” y ejemplificó lo que sucedería en caso de un día de calor.

“La reacción inmediata de cualquier mujer que hace esto después de quitarse una capa de ropa es ‘me siento mejor’. ¡Por eso creés que te ves mejor! Tuve mil millones de shows en los que he hecho eso y para mi horror, a veces no me veía tan bien, demasiadas veces, y es vergonzoso, pero en mi imaginación se sentía genial”, comentó.

Y prosiguió: “Quiero decir, no quiero que nadie vea el gran hoyuelo en mi trasero, pero siento que actuar me hizo demasiado consciente de mi cuerpo y eso no es atractivo. De todos modos, apuesto a que te estás preguntando por qué expondría mi cuerpo”.

“Es porque nací en este mundo desnuda y honestamente siento que el peso del mundo ha estado sobre mis hombros… Quería verme a mí misma de una manera más ligera, desnuda, como la forma en que nací”, destacó Britney y expresó: “Verme en mi forma más pura da evidencia de que el dolor, duele. Las lágrimas y las cargas pesadas no son lo que soy. Soy una mujer, una bella mujer sensible que necesita mirarse en su forma más pura”.

Britney aprovechó también para agradecer por los comentarios de #FreeBritney: “El movimiento tiene un significado mucho más profundo de lo que puedas imaginar . Mis fans siempre han sido tan increíbles y los amo a todos”, concluyó.