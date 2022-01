Buscan la moto del joven escobarense que apareció muerto en Pilar

Allegados de Joel Cancino Vera, el joven de 24 años oriundo de Escobar que fue hallado muerto en Pilar con parte de su cuerpo quemado por una descarga eléctrica, piden testigos que puedan colaborar para esclarecer el hecho. También buscan la moto con la que el joven salió de su casa.

«Cualquier persona que haya visto algo por zona va a servir de ayuda», afirman en un pedido difundido a través de las redes sociales.

En paralelo, trascendieron más detalles de la investigación. En este sentido, según la declaración del padre de la víctima, el joven salió de su casa de Escobar a bordo de su vehículo alrededor de la 1 de la mañana. Antes de marcharse habría manifestado que se dirigía a una plazoleta ubicada en Ingeniero Maschwitz.

No obstante, en el momento del hallazgo del cuerpo, no se encontró su vehículo, por lo que la investigación apunta en estos momentos a dar con el rodado y con quien se lo habría llevado del lugar. Por tratarse de una zona no transitable, no hay cámaras de seguridad instaladas que hayan registrado lo ocurrido.

Fue un matrimonio que habita en una vivienda ubicada en la citada dirección el que advirtió, alrededor de las 4 de la mañana, luego de un corte de luz, fogonazos proveniente del pilar de la luz distante a varios metros de su casa, teniendo en cuenta que se trata de un predio rural de grandes dimensiones.

Al acercarse al lugar, constataron la presencia de un cuerpo de un hombre que presentaba el rostro quemado. Según fuentes policiales, presentaba en una de las manos signos de una fuerte descarga eléctrica, la cual tuvo salida en la zona de la axila y el omóplato.

Se intenta determinar si la víctima manipuló los cables de forma intencional o si se trató de un accidente. Está confirmado que la explosión original tuvo lugar en el medidor de la luz.

Quien pueda aportar más información, debe comunicarse al 348 4505156