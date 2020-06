Caducan los permisos para circular: cómo y quiénes deben tramitar la renovación

El presidente Alberto Fernández anunció que a partir del viernes caducarán todos los permisos vigentes de usuarios del transporte público para garantizar que sólo viajen los trabajadores esenciales, y apostó por restringir la circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante el aumento de casos de coronavirus.

“A partir de las 0 horas de mañana, solamente van a poder utilizar el transporte público los que sean trabajadores esenciales, y van a caducar los permisos en las aplicaciones”, anticipó el mandatario.

Si bien esta medida ya estaba en vigencia, el gobierno decidió que todos los usuarios que sean trabajadores esenciales vuelvan a tramitar sus permisos, para un mayor control debido al incremento de la circulación entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires.

Cómo tramitar los permisos

Los nuevos certificados de circulación podrán tramitarse en la www.argentina.gob.ar/circula. También se podrán gestionar a través de la app Cuidar. Quienes lo hagan por esa vía recibirán en la misma app un código QR para exhibir en los controles de tránsito.

Quiénes deben renovar el permiso

“Los que deberán renovar el permiso son los trabajadores exceptuados, es decir, los que se fueron habilitando durante la cuarentena, y no al principio”, sintetizó el ministro de Transporte, Mario Meoni.

Cabe destacar que los trabajadores “exceptuados” son aquellos que no prestan servicios “esenciales” que fueron habilitados para circular a medida que se avanzó en la flexibilización del aislamiento social y se abrieron diversas actividades.

Asimismo, esta medianoche entrará en vigencia la prohibición de viajar en transporte público para todo aquel que no sea trabajador esencial. Esto quiere decir que los exceptuados que renueven sus permisos podrán viajar pero deberán hacerlo por otro medio

Quiénes NO no deben renovar el permiso

Los trabajadores esenciales no deberán renovar sus permisos, porque no caducan. Por lo tanto, sí podrán desplazarse en trenes, subtes y colectivos.

Quiénes son trabajadores esenciales