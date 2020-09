Cae el presunto asesino del comerciante de Pilar: tenía armas, chalecos antibala y hasta un “Kit Roni”

Esta madrugada, en la localidad de José C. Paz, fue detenido el presunto autor material del crimen del comerciante Carlos Moriggia, que fuera asesinado en abril de 2019 durante un robo en su leñera de ruta 8. La detención se produjo en el marco de una investigación por una serie de robos perpetrados por una banda en los partidos de Pilar, Moreno, José C. Paz y General Rodríguez.

De esta manera, hoy, cerca de la una de la madrugada, agentes de la Comisaría Pilar 6ta de Villa Rosa; del destacamento de Monterrey; y las comisarías José C. Paz 1º y José C. Paz 3ª dieron con Ángel Fernando Duarte, de 23 años, y presunto autor material del crimen del comerciante pilarense, padre de una ex concejal de Cambiemos.

De acuerdo a lo que informaron voceros oficiales se dirigieron hasta el barrio San Atilio de José C. Paz para tratar de dar con una banda de delincuentes y se encontraron con el individuo cuando bajaba de un Fiat Mobi blanco.

Al verse acorralado, Duarte, que estaba armado, intentó escapar e ingresó a un grupo de viviendas pero finalmente pudo ser atrapado por los agentes que secuestraron en su poder un arma 9 milímetros, con pedido de secuestro por robo, mientras que el vehículo también tenía pedido de secuestro.

El hecho

El comerciante Carlos Moriggia, dueño de una carbonera ubicada en Ruta 8 y French, de la localidad de La Lonja, fue asesinado en la tarde del sábado 20 de abril del 2019 cuando un delincuente armado ingresó con la intención de perpetrar un asalto, luego de reducir a los empleados.

Moriggia habría comenzado a forcejear con el ladrón y fue herido de un disparo. Luego del ataque, el delincuente escapó con una cartera con dinero en efectivo, dos celulares y llaves del vehículo, dándose a la fuga en un Chevrolet Corsa color verde.

Fueron los mismos testigos del hecho los que trasladaron a la víctima hasta el Hospital Sanguinetti en un auto particular, donde llegó en grave estado y falleció en horas de la noche de ese mismo sábado. Moriggia presentaba una herida de arma de fuego con orificio solamente de entrada en el tórax. La herida le afectó el esófago y le perforó un pulmón.

Días después del hecho, fue detenido el padre del autor material, apuntado como cómplice del robo, mientras que en mayo de este año la policía detuvo a un empleado de la leñera, señalado como entregador.