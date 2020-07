Con la extensión de la cuarentena, sigue creciendo el cierre de comercios en Escobar

El cierre de comercios sigue complicando las economías locales de distintas ciudades de la provincia, entre ellas Escobar, con un crecimiento de locales inactivos (en venta, alquiler, clausurados o simplemente cerrados).

En los últimos días se puede observar una gran cantidad de locales vacíos, con carteles de alquileres ofrecidos, por comerciantes que no lograron soportar los golpes de la cuarentena ni pudieron retomar la actividad que venían desarrollando anteriormente. Esto se puede observar en pleno centro de Escobar y las calles aledañas a la Av. Tapia de Cruz.

En ese sentido ante la consulta a algunos comerciantes del distrito manifestaron que: “la situación es insostenible para muchos y además el panorama hacia adelante sigue siendo complicado”.

“Volver a abrir no significa que se vuelva a facturar normalmente. Las estimaciones nuestras es que quedan no menos de tres meses hasta que la gente vuelva a la normalidad, que los comercios vuelvan a vender, y que toda la economía pueda moverse de manera semi normal. Hay tres meses para adelante donde todo esto no se va a mover normalmente”, adelantó y reiteró que “es una excelente noticia que se abran algunos comercios y empezar a trabajar, pero eso no significa que se venda normalmente, con lo cual el panorama no es del todo positivo”.