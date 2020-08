Conurbano: más de 3.000 usurpaciones desde el comienzo de la cuarentena

Lo revela un informe de la ONG Defendamos Buenos Aires, que señala que crecen los hechos de despojo de casas, terrenos, galpones y departamentos en alrededor de 50 localidades.

Mientras que la provincia de Buenos Aires se encamina a los 150 días de cuarentena, un estudio alertó que, en alrededor de 50 localidades del Conurbano bonaerense, se llevaron a cabo más de 3 mil usurpaciones desde que comenzó el decreto del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El dato fue dado a conocer por la ONG Defendamos Buenos Aires que, con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, llevó a cabo una Encuesta Mensual de Inseguridad (EMI) en diferentes puntos del Conurbano.

¿El resultado? Según precisaron desde la ONG, desde el 20 de marzo (cuando comenzó la cuarentena) hasta la fecha “se produjeron 3.020 hechos de despojo en casas, terrenos, galpones y departamentos”.

De esta manera, el director de Defendamos Buenos Aires, Javier Miglino, relató una serie de episodios que dan cuenta del problema de las usurpaciones en el Conurbano.

“Silvana Gordedo es una empresaria que vive en la zona de Pilar. Con unos ahorros decidió comprarse un importante terreno de casi una manzana en la calle 496 y 233 de la localidad de Abasto en La Plata. Invirtió en una construcción deportiva con vestuarios y otros, y para cuando empezaban a darle forma a la piscina, llegó la cuarentena. El lugar quedó vacío, pero completamente cercado y cerrado. Sin embargo, una conocida banda de usurpadores que ataca por la zona, ingresó, delimitó terrenos y los vendió como si fuesen propios. Como resultado, Silvana, presa de un ataque de nervios, ahora se encuentra como rehén de un largo y costoso juicio de usurpación y desalojo”, comenzó Miglino.

Y continuó: “En Gerli, una banda de unas 30 personas usurpó varias hectáreas de campo. Armaron carpas de plástico y colocaron carteles de punteros políticos de la zona, lo que da idea quiénes materializan los “copamientos’ en el lugar”.

Bajo esta línea, precisó que “no hay día que la gente de la Villa La Cárcova no quiera entrar en una casa o galpón de la zona de Loma Hermosa, en particular los inmuebles ubicados sobre la avenida Ricardo Balbín, ex Ruta 8, o sobre la avenida Márquez.

Asimismo, el director de la ONG expresó que, sobre la citada avenida, hay “varias empresas de servicios que, a diario, tienen que abrir para brindar servicios esenciales como la provisión de TV por cable e internet”.