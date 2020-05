Cuarentena, fase 4: las restricciones continúan en la Capital Federal y el Conurbano bonaerense

Compartí las noticias en tus redes sociales!

Lo anunció el presidente Alberto Fernández. Dijo que la densidad demográfica es muy grande y que “todo se hace más complejo” en esa zona. “Siguen las cosas como están hoy”, precisó.

Alberto Fernández anunció que el lunes 11 de mayo comenzará a regir, sólo en el interior del país, la fase 4 de la cuarentena denominada “reapartura progresiva” y que la región metropolitana, integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, seguirán en la fase 3 del aislamiento (segmentación geográfica).

Al respecto, anticipó que en todo el país, a excepción del AMBA -Capital Federla y Gran Buenos Aires-, se flexibilizará todavía más la cuarentena hasta entrar en la fase cuatro, llamada “de reapertura progresiva”, que tiene como requisito fundamental que el plazo de duplicación de casos sea superior a los 25 días. Los detalles se conocerán durante el sábado 9 de mayo, cuando el Gobierno nacional publique el decreto que reglamente la nueva fase.

“Eso se ha logrado en toda la Argentina, menos en el AMBA”, detalló Fernández. “Toda la Argentina, salvo el Area Metropolitana, todo lo demás pasa a las fase 4. El AMBA sigue en la fase 3”, subrayó.

Cabe destacar que la fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio permite que los gobernadores autoricen excepciones y que haya una movilidad de habitantes que puede alcanzar hasta el 75% de la población.

Esto significa, según el Presidente, que las cosas “siguen como están hoy”. “Sigue estando prohibido el transporte jurisdiccional salvo para aquellas personas que hacen trabajos esenciales”, explicó.

En el resto del país se permite “habilitar industrias y comercios” siempre de acuerdo al criterio de los Gobernadores. “Estamos anexando una serie de protocolos para que permitirían habilitar a un número muy importante de empresas para que empiecen a trabajar en distintas actividades”, agregó.

Como en las anteriores conferencias, el Jefe de Estado prometió “ser muy rigurosos en ver cómo evoluciona esto y si en algún momento los resultados invierten volveremos las cosas para atrás”. “Es muy importante la conducta ciudadana, la responsabilidad de cada uno”, insistió.

“Si uno toma distancia, si uno se cuida con un barbijo, si uno mantiene higienizadas sus manos, si uno no lleva las manos a la cara, las posibilidades de contagio son muy bajas”, recomendó.

El Presidente estuvo acompañado en la conferencia por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como representantes de las zonas que mayor cantidad de contagios registran.

El anuncio se da luego del récord diario de contagios en el país desde el comienzo de la pandemia. Fueron 240 los casos confirmados hoy por el Ministerio de Salud de la Nación y 7 nuevas muertes. La Provincia (2.001) y la Ciudad (1.713) son los distritos donde se registra la mayor cantidad de casos positivos.

Durante la conferencia, el Presidente también apuntó contra los sectores de la oposición que presionan al Gobierno nacional para ponerle fin a la cuarentena. “Hay oposiutores que no gobiernan y en Twitter sólo hacen descalabros. No me van a torcer el brazo. Voy a cuidar a la gente antes que nada”, afirmó Fernández y señaló que “Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta piensan lo mismo que yo”.