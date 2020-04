Denuncian intento del IOMA de desfinanciar la salud privada para comprar sanatorios

Compartí las noticias en tus redes sociales!

Desde la Agremiación Médica platense aseguraron que se confirmó una oferta, y cuestionaron el “silencio” de la obra social frente a los reclamos por prestaciones adeudadas: “eso genera sospechas”, afirmaron.

Desde la Agremiación Médica platense salieron a cuestionar la oferta por parte del IOMA para adquirir un Sanatorio privado “porque nos cambiaría el paradigma” de atención, y sugieren que la decisión de avanzar en ese sentido puede explicar el “silencio” de la Obra social de la Provincia frente a los reclamos por prestaciones adeudadas.

El declaraciones periodísticas formuladas a FM CIELO, el Secretario de esa organización, Gastón Quintans, confirmó que “hubo una oferta por parte del IOMA, que en realidad es del Estado Provincial, para comprar el sanatorio” y dijo que “es una situación que nos genera mucha sorpresa porque nunca fue una práctica del IOMA hacerse de un sanatorio para atender a sus afiliados”.

“La primera reacción que nos genera es que nos cambia el paradigma del sistema prestacional, porque nosotros tenemos un sistema de prestación: si yo atiendo cobro honorarios, si no atiendo no lo cobro y con los sanatorios pasa lo mismo, si se hace una cirugía se cobra por esa prestación, y si no se opera no se cobra”, explicó Quintans, y dijo que de pasar a un sistema de sanatorio propio, las clínicas dejarían de atender a los pacientes del IOMA.

En ese sentido, explico que “en la adquisición del Sanatorio por parte del IOMA, vemos un intento encubierto: derivar ahí a sus pacientes y obligarlos a dejar a su médico de cabecera porque tendrían que atenderse en sus propios sanatorios”.

Además, custionó que “no tenemos contacto con el IOMA”, pese a los insistentes reclamos por reunirse, al asegurar que “no nos atienden el teléfono, no nos reciben, no nos contestan ni los mails, ni siquiera para atender la reacción frente a la pandemia, que se atendió de entrada en clínicas privadas porque generalmente eran pacientes que provenían del exterior y se atendían en la salud privada”.

“No entendemos este silencio por parte del Instituto para ninguna entidad prestadora, porque no es sólo con la Agremiación Médica platense, y nos enteramos de la intención de comprar un Sanatorio. No sé si hay algo, pero nos da para sospechar”, aseguró el profesional, en clara -aunque implícita- sugerencia de una decisión de desfinanciar el sistema privado de salud para después comprarlo.