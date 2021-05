Desbaratan una banda que asaltaba casas y comercios: hay nueve detenidos

En el marco de una investigación por una ola de robos en distintos barrios, en la mañana de ayer se realizaron nueve allanamientos en diferentes domicilios ubicados en la zona limítrofe de los tres barrios, que dieron como resultado nueve detenciones, entre ellas, la de un menor de edad.

El primero de los operativos tuvo lugar en una vivienda ubicada en México al 144, donde habita quien es considerado jefe de la banda, un hombre de 24 años apodado “Yoni”. No obstante, al momento del arribo de la policía, el sujeto, que cuenta con importantes antecedentes policiales y sobre el que pesa un pedido de captura, no se encontraba en la propiedad.

El resto de los operativos se desplegaron en ocho casas de la zona, donde se efectuó la detención de 9 individuos, todos ellos vinculados de alguna manera con la ola de asaltos cometidos en los mencionados barrios.

Así, fueron apresados una mujer de 22 años y ocho hombres de 37, 32, 24, 20, 19, 18, 43 -este último con pedido de captura por robo calificado- y un menor de 17 años, con pedido de detención por evasión de un Instituto de Menores de La Plata.

En los operativos fueron secuestrados 2 cargadores de pistolas semi automática 9 mm, precintos, herramientas de mano, pinzas y cortadores de hierro, machetes, barretas,balanzas de precisión, 10 celulares, 16 packs de cerveza y dos motocicletas, una de ellas con numeración adulterada, entre otros elementos.

Los allanamientos se llevaron a cabo en domicilios de México al 1400, Perú al 1700, Housay y Lobos, Suipacha y Nicaragua, Nicaragua al 1900, Perú y Laferrere, Córdoba a 1100, México al 1500 y Santa Agueda al 300.

Participaron de los mismos, Personal superior de Estación de Policía Pilar, así como los titulares de las 19 dependencias, personal del Comando Pilar, policía local, Sub DDI Pilar con el grupo de Apoyo Departamental, comando prevención rural, Guardia Urbana