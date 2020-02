Desde 2015 los jubilados perdieron 50% del poder de compra de medicamentos

El poder de compra de la jubilación mínima en relación al precio de los medicamentos significó una caída del 50% entre mayo de 2015 y noviembre de 2019, afirmó un informe difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Sin embargo, el declive se reduce 8 puntos porcentuales en diciembre de 2019 teniendo en cuenta la reducción y posterior congelamiento de precios de los medicamentos decretada por el Gobierno y el incremento jubilatorio de ese mes.

Del mismo modo, la pérdida de poder de compra se recorta en 29 puntos si se toman los bonos de diciembre y enero, subrayó el análisis del centro de estudios que conducen los académicos de Flacso Hernán Letcher y Julia Strada.

Los medicamentos aumentaron un 455% entre mayo del 2015 y enero del 2020, mientras que el haber jubilatorio mínimo lo hizo en un 268,1% (399,9% si se suma el bono de $ 5.000).

En el caso del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el acumulado en el precio de los medicamentos en ese período fue de 338,1%.

Entre noviembre de 2019 y enero de 2020 los valores aumentaron un 5,2%, ya que el congelamiento de precios no contempla a esta institución debido a las modificaciones realizadas en 2019 por la gestión de Cambiemos.

El PAMI cubre la demanda de 4,9 millones de personas, de las cuales 4,4 millones son personas de más de 60 años.

Para el CEPA, el aumento en los precios de los medicamentos sumado a la quita de los remedios gratuitos otorgados por el PAMI, deja a las personas mayores en “situación de gran fragilidad, donde es muy probable que la morbi mortalidad aumente en los próximos años debido a estas causas” ya que el mayor consumo de fármacos en este grupo etario son para enfermedades crónicas no transmisibles, que representan el 85% de las causas de muerte en el mundo.

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (indec), para el año 2019 los habitantes de nuestro país mayores de 60 años alcanzaron los 6.983.377 casos, representando el 15,5% de la población total.

Por último, el centro de estudios caracterizó la situación general como “crítica” ya que el poder adquisitivo de la jubilación mínima se retrajo unos $ 2.673 pesos mensuales, entre el promedio de 2015 y el de 2019, considerando la evolución del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado mensualmente por el Banco Central.

Si los valores se deflactan utilizando desde la corrida cambiaria de abril de 2018, la evolución de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) del Indec, la pérdida en 2019 respecto de 2015 ascendería a casi 24%.

Analizada en dólares, las jubilaciones mínimas pasaron de US$ 441 en 2015 a US$ 246 en 2019 (US$ 318 contando el bono)