Desde el CICOP del Hospital Erill reclaman falta de insumos básicos

Desde el CICOP del Hospital Erill emitieron un comunicado donde reclaman al Ministro de Salud Provincial Dr. Daniel Gollán la falta de insumos:

¡NI UN INFECTADO MÁS EN SALUD!

Los trabajadores de la salud del Hospital Erill de Escobar exigimos insumos para trabajar, personal para cuidar y protección para no enfermar.

Faltan elementos de protección personal que obstaculizan la calidad de atención y seguridad del paciente y ponen en riesgo la salud de los trabajadores frente a la epidemia COVID-19.

En cuanto a Elementos de Protección Personal.

Paradójicamente, en el medio de una epidemia que se transmite por vía respiratoria y contacto con las manos, el ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires no provee de jabón para lavado de manos, toallas de papel descartabas ni alcohol al 70%.

No provee cantidad suficiente ni calidad necesaria de camisolines de contacto.

No provee de camisolines hemorrepelentes, indispensables para maniobras riesgo para el personal por contacto con secreciones.

Faltan medicamentos insumos biomédicos.

No hay antibióticos para enfrentar infecciones asociadas a la internación: no hay vancomicina, clindamicina, anfotericina B.

No hay alcohol al 70%.

No hay como tratar las úlceras gástricas, no hay omeprazol.

No hay relajantes musculares para realizar intubaciones.

No hay antiespasmódicos (hioscina)

No hay detergente enzimático para limpiar todo el material biomédico.

El ministerio de salud dejó sin insulina a los pacientes diabéticos.

Dotación incompleta de trabajadores de la salud:

El ministerio de salud habilita nuevas camas y respiradores, pero no contempla quién las atenderá. Faltan al menos 14 médicos/as clínicos y 7 intensivistas, 130 enfermeros/as, 20 trabajadores de higiene hospitalaria. Los enfermeros/as que trabajaron horas extras para cubrir las deficiencias de personal no cobraron desde diciembre.

Desgaste profesional que enferma:

Cobramos salarios de pobreza, que nos obliga al pluriempleo para llegar a fin de mes, asumimos la sobrecarga de trabajo por falta de personal, y nuestra salud está en riesgo por la falta de Elementos de Protección Personal Universal según practicas, así lo demuestra que en la provincia de Buenos Aires el 20% de los infectados sean trabajadores de la salud.

Comisión Directiva CICOP seccional Erill de Escobar