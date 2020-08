Dio negativo el hisopado del intendente Ariel Sujarchuk

Luego de que un colaborador estrecho diera positivo de Covid-19, el intendente de Escobar Ariel Sujarcchuk , estuvo cumpliendo aislamiento preventivo y luego de recibir por segunda vez , resultados negativos a los hisopados realizados, el lunes continúa de manera presencial con sus funciones.

“Horas atrás me informaron los resultados del segundo hisopado que me realicé en los últimos días a partir de haber tenido contacto estrecho con un caso positivo. Nuevamente mi diagnóstico fue negativo. Tras estos dos análisis, y luego de cumplir con el aislamiento preventivo, desde mañana continúo con mis actividades, esta vez de manera presencial desde mi despacho. Quiero agradecer a todo el gabinete de funcionarios y a los compañeros y compañeras trabajadores por el compromiso desplegado durante estos días, así como a todas las personas que se preocuparon por mi salud y me demostraron su cariño con cálidos saludos a través de las redes sociales y mensajes directos. Tanto afecto da ánimo y fuerzas para seguir adelante”. Señaló el Jefe comunal en las redes sociales.

Y finalmente concluyó: “Que haya dado negativo no significa inmunidad. Me tengo que seguir cuidando con el uso del barbijo y la distancia social de al menos dos metros con otras personas. Les recomiendo lo mismo a todos mis vecinos y vecinas. Estamos en una situación crítica que exige la mayor responsabilidad y el enorme compromiso de cada uno de nosotros”.