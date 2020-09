Dos mujeres heridas en accidente entre camión y auto

Dos mujeres resultaron heridas cuando el automóvil en el que viajaban impactó contra un camión en adyacencias del cruce de la ruta 8 y la ruta 6, en jurisdicción de la localidad de Fátima.

Según voceros de la policía, el hecho ocurrió pasadas las 18 de ayer, cuando se reportó un accidente de tránsito en la RN 6, a pocos metros del cruce con la 8.

Hasta allí, tras varios llamados al 911, acudió personal del Comando de Patrullas de Pilar. A su llegada, los agentes constataron que –por motivos que aún no se pudieron establecer con claridad – un camión marca Iveco MODELO 450C (AD266WR) y un Chevrolet Meriva (KAT511) habían chocado.

Mientras que el Meriva se encontraba volcado sobre su lateral izquierdo con su frente destrozado, el camión quedó con su parte frota derecha casi destruida a consecuencia del fuerte impacto.

El conductor del transporte, un hombre de 36 años domiciliado en la ciudad de San Pedro, no resultó herido, al igual que quien manejaba el auto, un hombre de 45 años oriundo de la localidad de Campana. No obstante, su mujer, de 38 años, y su hija, de 16, sí debieron ser trasladadas hasta el Hospital de Capilla del Señor en ambulancias del SAME por las heridas sufridas, pero se encuentran fuera de peligro.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y recayó en la UFI 4 de Pilar, a cargo de Federico Mercader.