El Gobierno anunció la estatización de cinco corredores viales

Lo hará en forma progresiva ante “el deterioro y el incumpliento de las obligaciones contractuales” por parte de las concesionarias. La empresa Corredores Viales SA, creada por la gestión anterior, se hará cargo del funcionamiento, bajo la supervisión de Vialidad

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció hoy que el Estado se hará cargo en forma progresiva de cinco corredores viales que “se encuentran en situación de deterioro y cuyas concesionarias registran incumplimientos en sus obligaciones contractuales”.

En una conferencia de prensa, Katopodis dijo que, “a pesar de recibir (las concesionarias) durante 2019 subsidios por 5.800 millones de pesos y 18.000 millones de pesos en cuatro años, además de la recaudación propia de los peajes, hubo una mínima conservación de las calzadas, ahuellamientos en distintas trazas, déficit en la demarcación horizontal, fallas en las luminarias y deficiencias en la señalización de pasarelas peatonales y refugios”.

Antes de la conferencia de prensa, Katopodis le dijo a Radio 10 que el macrismo “dinamitó” el área que conduce, pero afirmó que su objetivo está puesto en “resolver” esa situación y “no llorar sobre esa herencia”. “Lo dinamitaron, lo sacaron del organigrama y lo desmantelaron”, destacó.

Según se anunció hoy, el corredor vial N° 3 pasó a administración estatal el 1° de febrero y a partir del 1° de marzo será estatizado el corredor vial N° 2 (también de la provincia de Buenos Aires), a partir del 1° de abril el corredor vial N° 6 (que atraviesa las jurisdicciones de Misiones, Corrientes y Chaco), a partir del 1° de mayo el corredor vial N° 8 (que recorre San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires) y, a partir del 1° de junio, el corredor vial N° 4, que pasa por Córdoba y Santa Fe.

El corredor vial N° 3, que ya fue estatizado, es una de las trazas viales más extensas del país, con casi 800 kilómetros, entre las rutas nacionales 9 y 34, que presenta la mayor cantidad de fallecidos por siniestros en las provincias que atraviesa.

Según el informe entregado, el 50% de la extensión del corredor vial N° 3 se encuentra en estado de deterioro y se comprobó que el 40,5% de quienes circulan en vehículos no utiliza el cinturón de seguridad. En promedio, los usuarios que exceden el límite de velocidad son el 20% de los vehículos livianos, el 36% de los transportes de carga y el 40% del transporte de pasajeros.

Alberto Fernández y el ministro Gabriel Katopodis, ex intendente de San Martín

Acompañado por el titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Gustavo Arrieta, y el presidente de Corredores Viales SA, Gonzalo Atanasoff, el ministro explicó que será la DNV la que se hará cargo del funcionamiento a través de Corredores Viales SA, que es la empresa que creó antes de dejar la función el ex ministro Guillermo Dietrich con similares objetivos, es decir, estatizar corredores con deficiencias.

Cerca de Katopodis explicaron a Infobae que “el instrumento será el mismo, pero Dietrich lo que buscaba era volver a privatizar y nosotros, en principio, queremos que continúen en el Estado”.

Incluso, el ministro fue explícito en su crítica a la gestión anterior, al asegurar que “se abandonó a la DNV como órgano rector de la política vial en la Argentina y ahora buscamos recuperarlo”.

Antes de hacer el anuncio, Katopodis estuvo reunido con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con quien repasó la medida que anunciaría más tarde en el salón de conferencias de la Casa Rosada.

El Ministerio de Obras Públicas informó que “los ejes de acción inmediatos para los corredores viales serán mejorar de forma integral los caminos, adquirir maquinarias y optimizar obradores, maximizar la satisfacción del usuario, modernizar el sistema de señalización, implementar programas de desarrollo y formación del personal, entre otros objetivos”.

En diálogo con los periodistas, los funcionarios de Obras Públicas aseguraron: “Garantizamos la continuidad laboral de todos los trabajadores, ninguno se quedará sin trabajo”.