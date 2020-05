El gobierno prepara una app para viajar en tren durante la pandemia

Compartí las noticias en tus redes sociales!

El gobierno tiene lista una aplicación para que trabajadores esenciales y exceptuados puedan reservar turno para viajar en los trenes. El sistema que Santiago Cafiero analizará esta tarde a partir de las 18 en Casa Rosada junto a ministros de transporte y salud de Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires apunta a descomprimir el flujo de personas que se trasladan desde el conurbano a la Capital Federal luego de las quejas de Axel Kicillof y los intendentes del PJ por la apertura comercial porteña.

En exclusiva, Ámbito accedió al sistema de reserva de viaje que comenzará a funcionar a mediados de la semana que viene sólo en la línea Mitre como prueba piloto para luego extenderlas al Sarmiento y al Roca, los ramales donde se transporta la mayor cantidad de personas en el área metropolitana (AMBA). La aplicación permitirá filtrar y reservar el uso del tren para trabajadores esenciales del sistema sanitario, de seguridad y otros rubros habilitados por el gobierno nacional con permiso válido de circulación.

Pero la aplicación le impedirá reservar lugar en los trenes a aquellos bonaerenses que, sin ser trabajadores esenciales o exceptuados por el gobierno nacional, intenten llegar a la Capital Federal en hora pico (6 a 10 am) desde el conurbano para trabajar en comercios porteños. Un tren traslada aproximadamente 550 pasajeros respetando el distanciamiento (sentados + parados en lugares específicos con distancia). Hoy viajan en todas las líneas aproximadamente 300.000 pasajeros.

La aplicación funcionará de la siguiente manera:

El permiso de viaje se podrá obtener a través de una app, de la web de Trenes Argentinos o a través de un call center para aquellos trabajadores que no cuenten con celular.

Regirá para los servicios de 6 a 10 de la mañana

El usuario ingresará con su DNI y número de trámite , selecciona la línea de tren, las estaciones de origen y destino, la fecha y hora de viaje, y el sistema le devuelve los trenes disponibles. Así obtendrá un código QR que deberá presentar antes del ingreso a molinetes.

Si un tren está lleno, no aparecerá en el listado de disponibilidad

El pago del pasaje se hace mediante la SUBE en los molinetes

Se podrán reservar con hasta 3 días de anticipación y 3 días corridos

No reemplaza al permiso de circulación

Es para administrar los viajes en tren respetando el distanciamiento y evitar aglomeraciones