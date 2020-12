El llanto del Turco García tras su eliminación en Masterchef Celebrity

Pasó un nuevo domingo de eliminación en Masterchef Celebrity y luego de conocer al participante que tuvo que abandonar el programa, se generó una mezcla de sorpresa y repudio entre los seguidores del reality de cocina que lidera el rating de la semana.

En esta oportunidad, el eliminado fue el Turco García, uno de los participante más queridos por el público. El ex futbolista debía preparar un solomillo de cerdo pero no le alcanzó para convencer al jurado y tomaron la decisión de dejarlo fuera de la competencia. Esta noticia no solo emocionó a sus compañeros sino que el propio García no pudo contener las lagrimas y se mostró muy angustiado.

“Yo simplemente sé que cada vez se me hacía más difícil. Me voy muy triste!, expresó el Turco, casi sin poder hablar con claridad. “Yo hace 15 años estaba muerto en vida y ahora que me den la posibilidad de que… y todos mis compañeros que están acá…”, logró agregar.

“Masterchef me dejó una de las cosas más lindas de los últimos años. Como aprender a querer a la cocina y aprendí a vivir, que es lo más importante”, explicó García, quien comparó su participación con el gol que le hizo a Inglaterra en el amistoso que había disputado la Selección Argentina en el estadio Wembley en 1991