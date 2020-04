El Ministro de Salud dice que hay que “ir hacia un contagio administrado del coronavirus”

Compartí las noticias en tus redes sociales!

El funcionario provincial lanzó declaraciones en las que también sostuvo que “lentamente hay que poner en marcha a la economía”.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, habló sobre el panorama actual en el marco de la pandemia de coronavirus y cuáles son los pasos a seguir. Mientras en los distritos con mayor población dieron de baja la posibilidad de salidas de esparcimiento, el funcionario planteó la preocupación en torno a la economía y hablo de la posibilidad de un “contagio administrado”.

A más de un mes del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), los pedidos para exceptuar actividades y servicios esenciales por parte distritos bonaerense son cada vez mayores. Las solicitudes grafican la creciente preocupación en torno a la actividad económica en un panorama en el cual los contagios por covid-19 son menores a los que se esperaban debido a las medidas de prevención adoptadas.

En este cuadro de situación, el ministro Gollán lanzó declaraciones que expresan lo que podría ser el ensayo de una nueva fase de la cuarentena en territorio bonaerense: “Hay que ir hacia un contagio administrado” de coronavirus, aseguró en diálogo con El Destape. Además, añadió que “el éxito no es no tener ningún caso, sino lograr que esto sea lo más pausado posible y no explote de golpe”.

Entonces, tras afirmar que con el aislamiento se ganó “un tiempo precioso para salvar vidas”, habló sobre la caída de la actividad económica y señaló que “lentamente hay que poner en marcha la economía porque si nos quedamos todos encerrados vamos a morir de inanición”.

Por ese motivo, detalló que “en este mes y medio de aislamiento, pudimos conocer qué pasó afuera y conocer el diagnóstico interno, trabajar con margen sin que se abarroten los hospitales, fortalecer el sistema de salud, y ganamos la posibilidad de aplanar la curva”.

“Lo económico forma parte del sistema sanitario y de salud”, consideró y manifestó que “hay que ir abriendo los grifos y hacer un equilibrio porque si no la gente se va a morir de hambre”. Seguidamente, aclaró que se debe realizar “de forma progresiva y monitoreada”.

El planteo de Gollán llegó un día después de que el gobernador, Axel Kicillof, presentara un paquete de medidas de impulso para los sectores productivos en el marco de la pandemia. Entre las principales, se encuentran el convenio entre el Banco Provincia y el Fondo de Garantías Bonaernse (FOGABA) para el otorgamiento de garantías en los créditos emitidos por el BAPRO para pago de sueldos y capital de trabajo para MiPyMEs.

En tanto, la Provincia ya sumó 79 municipios con permitido excepciones a distintas actividades productivas y servicios. A su vez, continúa con la tarea de evaluar otras solicitudes de los distritos que las presenten y además incluye la posibilidad de retrotraer los permisos otorgados.

En cuanto al mapa bonaerense de ciudades que habilitaron salidas de esparcimiento, los aglomerados de más de 500 mil habitantes no lo permitieron y algunas localidades pequeñas del interior sí lo hicieron. Hasta el momento, todavia hay comunas no se expidieron al respecto.