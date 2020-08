En la Provincia creen que “hasta que no esté la vacuna, la normalidad no será viable”

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se refirió al impacto de la pandemia en la Provincia y expresó su preocupación por el incremento de casos en el interior.

“No creo es que aún bajando la cantidad de casos podamos volver a una vida totalmente normal hasta que no tengamos una vacuna”, sentenció el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, al referirse al impacto de la pandemia del coronavirus en territorio bonaerense.

Es que, el 62,3% de los contagios del país corresponden a la provincia de Buenos Aires, el 60,3% de las muertes por COVID-19 son bonaerenses. Por eso, ante los números, el Gobierno provincial decidió no autorizar las reuniones al aire libre como sí se estableció a nivel nacional.

“Es un momento donde la Argentina es uno de los países donde más casos hay, la característica de la curva que estamos viendo es más lenta pero cuesta que se vaya y ya mientras tanto en otras partes del mundo, empezó a volver otra ola con muchos casos”, dijo Kreplak a LA CIELO y concluyó: “Así que la pandemia no pasó, de ninguna manera”.

“Son muchos los fallecidos que tenemos”, ponderó el funcionario. Al día de la fecha, la provincia de Buenos Aires está a poco más de una docena de fallecidos de alcanzar la cifra de los 5.000.

A lo que Kreplak sumó: “Tenemos una letalidad que está un poco por arriba del 2%, vamos a tener en 10 mil casos, 200 muertos por día. Como sociedad no podemos aceptar acumular todos los días 200 fallecidos. Estoy convencido que tenemos que reducir la cantidad de casos, lo que no creo es que aun bajando la cantidad de casos podamos volver a una vida totalmente normal hasta que no tengamos una vacuna”.

En efecto, “lo que estamos viendo es que a la normalidad, a una vida con actividades que no sean esenciales, hasta que no tengamos una vacuna no va a ser muy viable”, aseguró el viceministro quien agregó: “en los países que intentaron volver a actividades normales, como por ejemplo la educativa, tuvieron que retroceder muy rápidamente”.

Por esos sotuvo que “tenemos que intentar acceder a la vacuna lo más rápido posible, porque no creo que la curva de casos de Argentina se reduzca lo suficiente como para que no sea un riesgo”, y siguió: “Es cierto que tenemos una situación que no ha tenido una disparada de mayor velocidad, pero estamos teniendo muchos casos por día en todo el país y en el AMBA. Lo más preocupante que estamos viendo es el incremento rápido que se está viendo especialmente en provincias del interior y en algunos distritos del interior de la Provincia también”.