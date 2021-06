En modo campaña, el Gobierno prepara un bono de $ 8.000 para los jubilados

En el Gobierno saben que el bolsillo es la víscera más sensible y ya decidieron darle un bono a los jubilados que cobran la mínima.

La campaña ya comenzó. Eso está claro. La inauguró Cristina Fernández de Kirchner cuando prometió “volveremos a ser felices”. Y Alberto Fernández no quiere estar afuera de nada. Por eso, y porque saben que el bolsillo es —como decía Perón— la víscera más sensible, es que desde el gobierno nacional ya decidieron darle un bono a los jubilados que cobran la mínima.

Aunque en Casa Rosada niegan rotundamente la posibilidad de que vaya a darse un bono para los jubilados, en otras reparticiones del Gobierno admiten que ya lo están estudiando. Entre las alternativas está que el bono sea de entre $ 6.000 y $ 8.000. En principio sería sólo para los jubilados que cobran la mínima. Y se pagaría en julio.

Sin embargo, dentro del gobierno hay quienes promueven que se pague en dos cuotas: una en julio y otra en agosto. Pero el sector más conservador cree que el impacto será mayor si se paga en sólo una cuota, y que eso podría traer aparejado más rédito político.

En junio, con el último aumento a las jubilaciones ya oficializado, la jubilación mínima se ubicó en $23.064. En el Gobierno, una de las principales preocupaciones es que tanto las jubilaciones como los salarios le ganen este año a la inflación. O al menos, empaten. El motivo es claro: es un año electoral y, a la dramática situación de la panedemia no se le puede agregar que la gente no tenga nada de plata en el bolsillo, algo que —por otro lado— ya está ocurriendo. Pero en el Gobierno tratan de que esa situación no se profundice. Ya la dijo el propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien señaló que el Gobierno “no tiene problemas” en que las pautas salariales estén por encima de la inflación y tengan una recuperación real.

En los primeros seis meses del año y con la nueva fórmula vigente desde marzo, las jubilaciones y pensiones recibieron dos aumentos: de 8,07% y 12,12% respectivamente. El alza total es de 21,2%. Con una suba promedio de los precios del 3 por ciento en junio, la inflación de la primera mitad de 2021 sumará el 25,1%, lo que representa una pérdida de 3,1% con respecto al mismo semestre del año anterior.

En el Gobierno saben que las jubilaciones no subirán más que la inflación. Por eso ya dieron dos bonos en lo que va del año: uno en abril y otro en mayo. Fueron de apenas $ 1.500 cada uno, pero para muchos jubilados fue algo de alivio. Lo cobraron los que habitualmente cobran jubilaciones de hasta $ 30.856.

Por eso ahora hay versiones de que a este nuevo bono de mitad de año, podrían cobrarlo —además de los de la mínima— los jubilados que cobran hasta $ 30.856 por mes. Pero por ahora, son solo versiones, ya que los voceros autorizados de la Casa Rosada aseguran que no habrá bono. Sólo hay que esperar unos días para saber cómo seguirá todo.