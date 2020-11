Escándalo en el Cantando por una dura devolución de Nacha Guevara a Lola Latorre

Lola Latorre volvió a verse cara a cara con Nacha Guevara luego de ausentarse del Cantando 2020 por dos semanas y el reencuentro no fue nada amoroso.

La jurado le puso un seis al dúo y no se tomó ni un minuto en decirle algo a la hija de Yanina Latorre. ¿El motivo? No quiere gastar tiempo en “casos perdidos”.

“Hay un momento en el que yo dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos”, aseguró ante la consulta de Angel de Brito. En ese momento, Lola decidió no contestar, pero sí dijo lo suyo en LAM, antes de partir hacia su casa.

“Que Nacha opine lo que tenga que opinar, yo no quiero entrar en su juego y si esta va a tener que ser mi última gala, será. Como dije en la pista, hay un límite y no voy a dejar que me sigan insultando, diciendo cosas agresivas, y menos despreciándome de esa manera”, aseguró.

Yanina Latorre, por su parte, contó que su hija la llamó llorando y que le dijo que renuncie al certamen. Por ahora, la joven de 19 años lo está evaluando. “Voy a hablar con la producción. No me voy a seguir bancando el maltrato. Tengo respeto por mi equipo y entienden la decisión que sea que tome porque fue fuerte lo que me dijo Nacha. Es feo estar siempre en ese clima de tensión e irme siempre angustiada. No lo disfruto”, se defendió. A De Brito, además, le dijo que sus papás “no la dejan volver”. “Creo que no voy a seguir”, manifestó.