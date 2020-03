Escobar: La CICOP del Hospital Erill comunican que no están en condiciones de enfrentar una pandemia

DECLARACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DEL HOSPITAL ERILL DE ESCOBAR ANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

La experiencia de cómo es abordado el cuidado y tratamiento de la infección por coronavirus y el control de su diseminación, nos muestra que los países que tienen un solido sistema publico de salud han tenido mejores respuestas frente a la epidemia. Políticas publicas que garanticen trabajo digno para los trabajadores de la salud, planteles hospitalarios completos, infraestructuras adecuadas y financiación permiten una adecuada planificación sanitaria, diagnostico y tratamiento.

El Erill de Escobar, como los demás hospitales de la provincia sufren las consecuencias de años de gobiernos hostiles a la planificación y el cuidado de la salud. Los hospitales se encuentran sobrepasados, sin los planteles ni insumos necesarios, sin resto para una enfrentar una epidemia.

Hay que terminar con la irresponsabilidad de no proveer a los hospitales de los medicamentos, aparatología, productos biomédicos e insumos de diagnostico que necesitan para trabajar y atender la salud de la población. La argumentación de no comprar por precios excesivos que argumenta el ministerio de salud no es valido para el paciente diabético que hace meses espera por su insulina, el paciente infectado que espera sus antibióticos, el que se va a operar y no sabe se se va a desangrar por falta de estudios de coagulación o el que necesita asistencia respiratoria mecánica y su respirador no es el adecuado por falta de mantenimiento o no dispone de respirador.

Los trabajadores del Hospital Erill están a la altura de este nuevo desafío, tienen formación y compromiso con el trabajo. El gobierno provincial y su ministerio de salud debe estar a la altura de esta emergencia sanitaria, debe proveer al hospital de los insumos, medicamentos, aparatología y equipamiento de protección para trabajar y que no enfermemos, debe completar los planteles de trabajo y reforzar las áreas que tendrán mayor demanda, como así también necesitamos ropa de trabajo que sea lavada en el trabajo y vestuarios dignos donde podamos higienizarnos para no enfermarnos ni enfermar a nuestras familias o a la comunidad.

No hay más tiempo que perder.

Comisión Directiva CICOP Secc. Erill de Escobar

Fuente: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009482850251