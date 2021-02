Escobar: ¿Dónde están los 35 nuevos móviles policiales entregados por provincia?

Hace solo unas semanas se anunciaba la entrega de los 35 nuevos móviles policiales con la visita del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad Sergio Berni, pero al día de hoy muy pocos son los móviles que se ven circulando en la calle teniendo en cuenta la cantidad de vehículos nuevos entregados.

Desde provincia le cedieron al intendente Ariel Sujarchuk 35 vehículos equipados y blindados.

“Yo me pregunto qué hubiera pasado si en vez de pagar publicidad en las redes sociales y diarios, ponían el dinero para patrulleros, los sueldos de la policía y se dedicaban a las cosas serias y reales, en vez de trabajar en la propaganda y el verso”, disparó Kicillof durante el acto contra la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Además afirmó que “hoy veo 35 patrullas blindadas y equipadas y es producto de un plan integral de seguridad para la provincia de Buenos Aires. Cuando Ariel (Sujarchuk) me dijo el día que asumimos en diciembre de 2019 que les quedaban 20 patrulleros para un municipio como Escobar, que en 4 años el distrito había recibido 18 patrulleros, me pregunté y me pregunto cómo puede la publicidad y el marketing a veces perturbar los hechos reales”.

Kicillof afirmó que “cada inversión debe atender los problemas urgentes, de la coyuntura, pero al mismo tiempo abre horizontes a cambios estructurales”, y manifestó que “vengo de un movimiento al que no le han dicho que hay que hacer propaganda, sino que la única verdad es la realidad”.

La realidad es que a tres semanas del acto muy pocos son los móviles que se ven patrullando en la ciudad o los barrios y muchos de ellos siguen en mal estado.