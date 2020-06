Fue embestido por un tren y se salvó de milagro

Un hombre de 42 años salvó su vida de milagro luego de ser atropellado por una formación del Ferrocarril Belgrano Norte, a la altura del barrio Los Tilos de La Lonja. Aunque debió ser trasladado al Hospital Sanguinetti con diversas heridas, se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 18 del viernes cuando un hombre fue arrollado por la formación Nº 113 del Ferrocarril Belgrano Norte a la altura de la estación del kilómetro 46 de Panamericana, en el barrio Los Tilos.

Al lugar asistieron en primera medida efectivos del Comando de Patrullas de Pilar, quienes entrevistaron al motorman. El conducto de la formación indicó que no había advertido lo ocurrido porque la víctima no se hallaba sobre las vías al momento del paso de la formación.

No obstante, a los pocos metros los agentes lograron ubicar a la víctima, un hombre de 42 años identificado como Germán Britez con varias lesiones cortantes en la cabeza, la nuca y miembros superiores.

Al arribo de una ambulancia del SAME, fue derivado hasta el Hospital Sanguinetti donde fue asistido y por fortuna, se encuentra fuera de peligro aunque en observación.

De acuerdo a lo que relataron testigos a la policía, la víctima caminaba por una de las vías a la altura de la estación. Al observar que se acercaba un tren alcanzó a pasarse al otro carril de las vías y fue en ese momento que otra formación se desplazaba en sentido contrario (hacia Villa Rosa). Tras el impacto, salió despedido por varios metros, impactando contra una parte del andén”.

En tanto, un vecino de la zona afirmó que “ese tipo de accidentes -que en la mayoría terminan fatalmente –sucede porque mucha gente, vecinos de los barrios Pinazo y Los Tilos, se desplazan y caminan por las vías usándolas como pasillos peatonales, para ingresar y salir de esos barrios, hacia el lado de la autopista Panamericana”.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y recayó en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de Pilar, a cargo de Andrés Quintana.