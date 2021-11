Fuerte revelación sobre Wanda Nara y Mauro Icardi: “No tenemos salvación”

La novela de la situación de pareja de Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin, porque encima aparecen novedades inesperadas todo el tiempo.

En las últimas horas el periodista Juan Etchegoyen reveló nuevos detalles de la situación de la pareja mediática. Y en una charla con Rodrigo Lussich, en América, se dieron a conocer pormenores de lo que está sucediendo en París.

“Hubo reproches, pase de facturas, separación. Y eso en medio de rumores de embarazo, o sea que hay dos puntas de la historia: o se separan o tienen otro hijo, como si alguna de las dos cosas fuera la ideal”, señaló Lussich en “El Show de los Escandalones”.

“Me llegó un dato más después de todo lo que acabás de contar -le contestó Etchegoyen a Lussich-, después de la entrevista de Susana, de Wanda Nara y Mauro Icardi. Lo que le habría dicho Wanda Nara a Mauro Icardi es ‘no tenemos salvación’”, sentenció.

“Y me cuentan que le habría agregado: ‘queremos cosas distintas para nuestras vidas, y vos todavía no lo entendés’. ¿Por qué viene esta frase de Wanda? A mí lo que me cuentan, y lo ponemos en potencial obviamente, es que Icardi sigue insistiendo en abrir la pareja”, agregó el periodista.