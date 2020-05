Griselda Siciliani: “He tenido sexo virtual, pero no en esta cuarentena porque no tengo con quién”

Compartí las noticias en tus redes sociales!

El aislamiento obligatorio que el gobierno nacional decidió extender hasta el próximo 24 de mayo para prevenir la propagación del coronavirus, se está haciendo difícil para todos aquellos que no tienen pareja o cumplen la cuarentena lejos de ella. Por eso, desde el Ministerio de Salud, hace unas semanas se recomendó la implementación del sexo virtual. Sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de imágenes y videos íntimos de famosos que se han viralizado sin el consentimiento de sus protagonistas, para algunos no es tan simple conectarse con alguien de confianza como para compartir este tipo de material.

Tal es el caso de Griselda Siciliani quien, según explicó en un vivo de Instagram, en este momento no tiene ninguna relación estable. Y tampoco tiene a nadie con quien pueda llegar a intimar a través de la cámara de su celular o desde su computadora.

La actriz se sometió a un divertido cuestionario por parte de su amiga y ex compañera de Educando a Nina, Jorgelia Aruzzi, quien escudada en el personaje de Jacky no dudó en poner a Griselda entre la espada y la pared con sus preguntas.

“¿Vos tenés sexo virtual?”, le consultó Aruzzi sin dar muchas vueltas. “No, no he tenido, Jacky. Alguna vez, alguna cosa… Pero no en la cuarentena. ¡No tengo con quién!”, respondió casi en un lamento Siciliani.

Y, ni lerda ni perezosa, Jorgelina reflexionó: “¡Claro! ¿Qué vas a mandar la foto a un grupo de WhatsApp? ¿Para qué? ” Aunque luego insistió: “¿Pero has mandado fotos así, livianita de ropa?”. Y Griselda se sinceró: “Si, he mandando en alguna oportunidad”.

Por supuesto, para todo lo que tenga que ver con sexo virtual, videollamadas o sexting, se recomienda tener ciertos cuidados para evitar malos tragos. Por eso Aruzzi, al escuchar la respuesta positiva de su amiga, la increpó: “¡Nunca la cara (en la foto)!” A lo que Griselda contestó: “Bueno, alguna vez, si confiás en la persona a la que se lo estás mandnando…” “Y ahí cagaste”, remató Jorgelina.

Griselda Siciliani y Jorgelina Aruzzi se hicieron amigas trabajando en “Educando a Nina”

En otro tramo de la charla y aprovechando la complicidad que hay entre ellas, Jorgelina le preguntó a Griselda si alguna vez se había enamorado de un compañero de trabajo. Y ella reconoció qué sí. “Me pasó con el padre de la nena”, dijo en referencia a Adrián Suar, con quien tuvo a su hija Margarita.

Pero luego explicó: “Fue más raro, no fue tan clásico como ese enamoramiento de los compañeros de una ficción”. Entonces Aruzzi concluyó: “O sea, no arrancó con una calentura, digamos”. Y Griselda confirmó su teoría: “Arrancó más como una amistad, nos reíamos mucho… Y después, al tiempo, nos dimos cuenta de que había algo más que eso. Que, obviamente, era la calentura”.

Finalmente, Jorgelina le recordó una pregunta que Ángel de Brito le había hecho en su paso por el Súper Bailando del año pasado, cuando le habían llegado rumores de que tenía una relación con Ezequiel Pocho Lavezzi. “Muy feo lo que te hicieron ahí. A ese muchacho no le importaba si vos bailabas bien o mal, a él le importaba con quién habías estado. Te preguntó por alguien de un equipo de fútbol…”, le dijo.