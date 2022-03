Guardiola le puso fecha a la llegada de Julián Álvarez al Manchester City

La expectativa en River es contar con Julián Álvarez hasta que finalice la participación del equipo en la edición 2022 de la Copa Libertadores, que podría ser en octubre si llega a la final; pero al parecer esta idea va a estar difícil, al menos por lo que afirmó el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.

Concretamente, el DT catalán confirmó la intensión de contar con el delantero en junio. “Si lo contratamos es para tenerlo con nosotros. Julián huele gol y el gol vale dinero. En el City lo vieron como una oportunidad a futuro, en la próxima pretemporada estará con nosotros”.

“Lo veo por TV pero quiero verlo en la hierba con sus compañeros, con lo que nosotros queremos que haga. Está claro que si no fuera un buen jugador, lo que pagamos por él estaría en un banco. Lo queremos sí o sí. Los informes que tenemos son excepcionales. Como se mueve en espacios cortos y cómo define es algo muy difícil de encontrar”, declaró Guardiola en diálogo con Verónica Brunati para el podcast de Olé en Spotify.

En River pretenden seguir negociando con la intención de que el Julián Álvarez se quede en Núñez hasta octubre, mes en el que finaliza la Copa Libertadores 2022. Sin embargo, esta opción no será nada fácil.

En la misma entrevista, Pep Guardiola se deshizo en elogios para Marcelo Gallardo. “Me gusta su forma de jugar en diamante, con dos puntas. Me gusta y admiro mucho la consistencia en el tiempo. Estar en una liga competitiva, en una Libertadores… estar tanto tiempo ahí, compitiendo. Le venden jugadores y sigue estando ahí. No lo conozco, no he podido charlar nunca con él, no he estado en el Monumental para ver un partido como para tener un análisis profundo, pero el hecho de estar tanto tiempo ahí es porque hay algo. Si no, no puede ser”, expresó.