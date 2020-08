Guzmán pronostica un mejor 2021: “El salario real se recuperará con la economía”

Martín Guzmán estudia el futuro de la economía en un escenario post Covid. Cree que las exportaciones crecerán, pero pone reparos en qué medidas se deberán tomar para aprovechar ese momento. “Vemos una recuperación de la actividad para el año próximo”, manifestó.

El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, es optimista al considerar que el 2021 podrá ser “un buen año” para la Argentina y que la caída de la producción podría tener una respuesta rápida a pesar de la crisis post Covid.

“Vamos a generar las condiciones para que las exportaciones crezcan y para que no pase lo mismo que suele pasar en la Argentina: que cuando la economía crece, crecen las importaciones y la necesidad de divisas, pero no siempre crece la generación de dólares. No queremos que eso ocurra”, contó el ministro, en una conferencia de prensa que cedió para varios medios nacionales.

Luego de haber logrado el acuerdo con los acreedores de la deuda, Guzmán se transformó en el hombre fuerte de presidente Alberto Fernández, que despejado uno de los problemas estructurales, ya comienza a avizorar cómo salir más rápido de la paralización que dejó la pandemia.

“Estamos trabajando en el Presupuesto 2021 que vamos a presentar a mediados de septiembre en el Congreso con medidas de consistencia fiscal y monetaria bajo los objetivos de la recuperación. El Estado ayudará a que los privados enfrenten condiciones más dinámicas y de mayor estabilidad. Tiene que haber un camino hacia el ordenamiento de las cuentas fiscales, pero es algo que no se logra de un día para el otro. En 2021 habrá un déficit fiscal primario que respete la necesidad de la recuperación económica”, informó Guzmán.

Por otro lado, el ministro de Economía anticipó si se podrían dar de nuevo tarifazos en el país. Dijo que el tema de las tarifas “se deberá resolver de manera integral, manteniendo equilibrios”, pero descartó que suban exponencialmente. “Eso es lo que no pasó en la administración anterior. Ahora estamos en una clara emergencia económica, cuando ceda habrá definiciones sobre esos esquemas”, agregó.

“Es un año muy difícil para todo el mundo, pero vamos a un 2021 mejor. El salario real se recuperará con la economía, son cosas que vienen de la mano. Vemos una recuperación de la actividad para el año próximo”, pronosticó.