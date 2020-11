Hackearon a Cencosud, dueña de Jumbo, Easy, Vea y Disco

Cencosud (Centros Comerciales Sudamericanos S.A) fue hackeada y peligra la información de los clientes de Disco, Jumbo

La empresa Cencosud (Centros Comerciales Sudamericanos S.A) fue hackeada y peligra la información de los clientes de los supermercados Disco, Jumbo y Vea, según informó un sitio de La Plata (provincia de Buenos Aires).

A través de un tuit, El Informador Platense reprodujo la nota extorsiva que los delincuentes le hicieron llegar a la empresa chilena, dueña de Cencosud de Jumbo, Easy, Vea y Disco, entre otras empresas, además de tener su propia tarjeta de crédito. lo que a aún hace más peligro el hackeo al que fue sometida.

No se informó el monto exigido por los cyber delincuentes -que se estima varias veces millonario-, ni si la empresa hizo la denuncia penal correspondiente, o si un fiscal actuó de oficio, es decir, investiga el caso aún sin denuncia en razón de tratarse de un delito de acción pública.

La nota extorsiva que reprodujo el medio platense, señala:

¿ Qué paso? Tu red fue atacada, tus computadoras y servidores fueron bloqueados, tus datos privados fueron descargados. /¿Qué significa eso? Significa que pronto los medios de comunicación, tus socios y clientes se conocerán./ ¿Cómo se puede evitar? Para evitar este problema debe ponerse en contacto con nosotros DENTRO DE TRES DÍAS. /¿Y sino lo contactamos en tres días? Comenzaremos la publicación de datos. /Eso puedo manejarlo solo. Es su derecho pero en este caso todos los datos serán publicados. /No tema a esta amenaza! Esta no es la amenaza, sino el algoritmo de nuestras acciones. Si tienes cientos de millones de dólares no deseados no hay nada por qué preocuparse, esa misma es la cantidad exacta de dinero que gastará para la recuperación y los pagos. /Me convenciste. Entonces necesitas contactarnos, hay algunas formas de hacerlo…

Según medios de prensa, Cencosud emitiría un comunicado de prensa en las próximas horas para clarificar el hecho delictivo del que estaría siendo víctima.