Hospital Austral: Aumenta el porcentaje de casos de Coronavirus y puede comenzar a dificultarse la atención

El doctor Fernando Iúdica se refirió al importante aumento de casos que se ha dado en los últimos 15 días, lo que lleva a una ocupación que “no es buena para el hospital”. Además, analizó pros y contras de la cuarentena.

El fuerte incremento en la curva de contagios por Covid ha llevado a las autoridades a dar marcha atrás en las medidas de aislamiento. Se trata de una decisión compleja, ya que se da luego de cumplir 100 días de cuarentena, pero se sustenta en una realidad que muestra el temido crecimiento que podría poner en jaque al sistema de salud.

Para dar cuentas de este hecho, Resumen dialogó con el Dr. Fernando Iúdica, referente del Hospital Austral, quien expuso: “Durante los últimos 15 días ha aumentado el porcentaje de positividad respecto de los testeos que hacemos a los pacientes. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer un testeo que a las seis horas está el resultado, y de un porcentaje de 2 o 3 por ciento, ya estamos en un 12 por ciento”.

A guardia empiezan a llegar personas en forma tardía, con ACV, infartos. Cosas que hacen colapsar la guardia y no nos permiten atenderlos bien o internarlos”

Asimismo, expuso que “antes testeábamos 20 personas y ahora testeamos 90. De allí unas 8 personas resultan positivos, la mayoría son asintomáticas, y tenemos que hacernos responsables de que regresen a sus casas para aislarlos, pero si no se pueden aislar se deben quedar en el hospital. Eso genera uno de los problemas que tenemos actualmente, con un hospital ocupado por pacientes que solamente se encuentran aislados para no contagiar. Y eso no es bueno para el hospital”.

En tanto, indicó que el nosocomio actualmente cuenta con “una terapia intensiva con cinco pacientes Covid positivo, de los cuales cuatro se encuentran graves, están ventilados”.

Si mantenemos un buen distanciamiento social, un buen barbijo y un lavado de manos frecuente, es imposible que nos contagiemos”

Por otra parte, el profesional de la salud se refirió a los actuales inconvenientes para la atención. “La verdad es que en esta época se da el famoso pico de pediatría, pero al no haber clases nos hemos dado cuenta de que no vienen enfermedades respiratorias fuera del Covid. Eso hace que todavía tengamos capacidad operativa en la guardia pediátrica. Pero no así en la guardia para adultos, porque empiezan a llegar personas en forma tardía, con síntomas tardíos, ACV, infartos. Cosas que hacen colapsar la guardia y no nos permiten atenderlos bien o internarlos”, explicó en relación al accionar de los pacientes en tiempos de pandemia.

Las dos caras de la cuarentena

Finalmente, Iúdica se expresó en relación a la nueva etapa de cuarentena estricta: “Desde el punto de vista médico, vemos que la población afloja con las medidas de protección. El tiempo hace que uno deje de cumplir con las medidas y esas cosas hay que reforzarlas. Hay tres cuestiones fundamentales que tenemos que hacer para que las cosas funcionen bien si queremos salir de la cuarentena. Porque si mantenemos un buen distanciamiento social, un buen barbijo y un lavado de manos frecuente, es imposible que nos contagiemos”.

Han llegado chicos a la consulta hasta con intentos de suicidio, producto de la cuarentena”

Pero no dejó de recordar la dificultad del equilibrio, ya que “estamos viendo los efectos de una cuarentena feroz. Son 100 días de encierro, vivir solo, y eso también trae problemas psicológicos, de conducta, un problema económico grave que no se puede negar. Hoy el Presidente está buscando una cuarentena rígida, pero seguramente teniendo en cuenta estos factores, porque han llegado chicos a la consulta hasta con intentos de suicidio, producto de la cuarentena”.

“Lo que tenemos que sacar de esto es que debemos aprender a convivir con el Covid. Ya que probablemente lo vamos a tener seguro hasta diciembre, aunque en menor medida y como una enfermedad más”, cerró.