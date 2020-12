Inseguridad: Crece el robo de bicicletas en Escobar

A fines de noviembre, Miguel Ángel Pomilia publicó cuatro fotos suyas con distintas heridas en la cabeza y en la mano. En el posteo se leía: “Así me dejaron ayer, no les importó nada. Tres puntos en la cabeza, golpes en el brazo y esguince de tobillo. Cualquier persona que sepa algo de mi bicicleta por favor que me avise. Solo quiero mi bici. Sé que la están vendiendo, si alguien tiene la oportunidad de comprarla por favor hágalo que yo se la pago”.



Fotos publicadas en su red social Facebook

La bicicleta que le robaron a Pomilia era una mountain bike marca Glock-Versus rodado 29. Según contó a Infobae, esa bicicleta tiene un costo de $65.000 y los ladrones la estaban vendiendo a $7000, casi un 90% menos de su valor original.

Para los repartidores existe un mercado negro de bicicletas que se mueve en los distintos grupos de Facebook de compra y venta de esos rodados. “Cuando ves en un grupo que hay una bien barata ya sabes que es robada, pero de repente te roban a vos y no tenés el dinero como para comprar una un local de original, son caras las bicis hoy, y bueno, la terminás comprando porque es una necesidad laboral la que tenemos. Pero terminanos alimentando el propio mercado. Es un círculo vicioso”, contó un repartidor.

Otros no tardan en reconocerse presa fácil. “Ya no es por el dinero que nos buscan. Andamos todo el día en la calle. Algunos compañeros tienen bicicletas caras porque son nuestro medio de trabajo, entonces tenemos que tener buenas herramientas. Estamos durante horas pedaleando. Encima la gente había dejado de salir por el tema de la cuarentena y los únicos que andábamos de noche éramos nosotros. Fuimos las víctimas predilectas”, relató Oriana, una repartidora que llegó de Colombia hace tres años.

Y siguió: “Otra de las cuestiones por lo cual somos buscados por los delincuentes es por las cajas donde llevamos la comida. Hay un mercado ilegal ahí también de reventa de cajas para que cualquiera pueda salir a trabajar de repartidor”.