José C Paz: Mario Ishii reconoció haber cubierto empleados municipales que vendían “falopa” en ambulancias

El intendente tuvo un cruce en la calle con un grupo de empleados públicos y fue filmado mientras les recriminaba que él los protegía cuando salían a vender droga

Mario Ishii protagonizó un escándalo al ser filmado y reconocer frente a una cámara que protegió a empleados municipales que venden droga en ambulancias.

El episodio, dado a conocer este sábado por Gastón Cavanagh, se dio durante un cruce callejero en plena pandemia del intendente de José C. Paz con empleados municipales que le reclamaban mejores condiciones laborales.

Ante las recriminaciones, Ishii les advirtió que si no cumplían con las condiciones actuales les iba a “pagar el básico que corresponde y nada más”.

Y agregó: “Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”.