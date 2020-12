Juntos por el Cambio cuestionó aumento de tasas en Escobar

El bloque de Juntos Por El Cambio de Escobar marcó sus diferencias respectos de los aumentos de tasas votados por el oficialismo en la última sesión extraordinaria del Concejo Deliberante.

En las instalaciones del Teatro Municipal Tomás Seminari se desarrolló la segunda sesión extraordinaria del HCD de Escobar en la que junto a la asamblea de mayores contribuyentes se trataron las ordenanzas Fiscal y Tributaria, y el Presupuesto 2021.

Al respecto de las ordenanzas que prevén las tasas y los valores a abonar el próximo año, la presidenta del bloque opositor de Juntos Por El Cambio Yesica Avejera manifestó que “teníamos muchas propuestas propias y de espacios políticos que no tienen representación actualmente en el Concejo, y que estamos convencidos que mejorarían estas ordenanzas que prevén, por ejemplo, un 70% de incremento en el tributo por servicios generales, u 800% en la tasa de publicidad y propaganda. Lamentablemente no se dio lugar para trabajar conjuntamente con los demás bloques y el poder ejecutivo en pos de votar hoy las mejores ordenanzas posibles”.

Durante la sesión, el mayor contribuyente Cristian Vila, expositor y ex presidente del bloque de concejales de JXC adujo que “este año, que nos golpeó a todos, que cerró cientos de negocios y costó miles de empleos, debería tenernos a todos empujando para salir adelante, y realmente no me parece que estemos ayudando a recuperar empleo, comercios, o que estemos llevando alivio a los vecinos. Estas ordenanzas sólo aumentan la presión fiscal y van a enterrar aún más a los escobarenses en el barro”.

Avejera añadió que “además de los incrementos, se da creación a tres tasas nuevas. Nuestra posición es clara y va en contra de los aumentos desmedidos o injustificados en un contexto tan particular”.