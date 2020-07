Kicillof ratificó la continuidad de la “cuarentena intermitente” en la provincia

“En el Gran Buenos Aires seguimos con las restricciones que teníamos”, precisó el Gobernador. Reafirmó la continuidad de las aperturas vigentes, pero pidió que “hay que tener conciencia”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, informó hoy que continuará la fase de “cuarentena intermitente” en el territorio bonaerense hasta el 16 de agosto. Lo hizo en la conferencia que brindó esta tarde en conjunto con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Reafirmamos el concepto de cuarentena intermitente. No es solamente evitar que se desborde el sistema de salud, es evitar más contagios porque no sabemos hoy las secuelas que puede haber aun en pacientes leves. Hay que tener conciencia”, pidió Kicillof.

En la conferencia se hizo hincapié en la situación del avance de la pandemia en el AMBA, donde ayer se registró un nuevo récord de contagios y muertes. En esa área la próxima fase seguirá como hasta la actualidad, con las aperturas vigentes y sin avanzan en nuevas flexibilizaciones.

“Nosotros seguimos con el mismo grado de apertura cuidada, con protocolos. En el interior seguimos con el sistema de 5 fases y casi 100 municipios en una situación con muy baja circulación con mucha apertura. En el Gran Buenos Aires seguimos con las restricciones que teníamos”, precisó.

En ese marco, destacó que “en diciembre del año pasado teníamos 883 camas de UTI de adultos en el sistema público de la PBA y hoy tenemos 1979 camas, más que duplicamos”. “Hoy hay 1130 internados. Ya estaríamos desbordados y lo evitamos por el esfuerzo que hicimos”, añadió.

Sobre el avance de la enfermedad, Kicillof señaló que “el principal problema en términos de mortalidad y de contagios es cuando se da fugaz, porque no hay tiempo de reforzar el sistema de salud”. “Eso lo evitamos de una sola manera, que es con la cuarentena y con el cambio cultural que nos trajo el coronavirus”, agregó.

En ese sentido, agradeció “al pueblo de la provincia, a todos y todas las bonaerenses” y valoró también “el trabajo que hicimos con los 135 intendentes, porque el oficialismo y la oposición pudimos trabajar unidos y fue principalmente por lo que hicieron los 17 millones de bonaerenses, el enorme sacrificio y la enorme conciencia”.

Sin embargo, hizo hincapié en la crítica situación que atraviesa el AMBA porque “donde hay mayor densidad poblacional la enfermedad crece”. “Tenemos un tercer cordón del conurbano que tiene 1 positivo cada 200 personas, un segundo cordón con un contagiado registrado cada 130, un primer cordón con 1 cada 100 y una CABA con 1 cada 50”, detalló.

En esa línea, dedujo que “si hoy tuviéramos la misma densidad de contagios que la CABA tendríamos en el conurbano 250 mil contagios y eso tiende a igualarse y es lo que estamos tratando de evitar a toda costa”. Sin embargo, pidió “no politizar la pandemia” y aseguró que “estamos trabajando para que de uno y otro lado de la General Paz no se generen problemas gravísimos”.

Por otro lado, indicó que “nos preocupa el sector privado de salud, que está básicamente en la Ciudad. Hoy tiene un 73 o 74% de ocupación”. “La ocupación del sistema público en la ciudad y la provincia es menor. En la Ciudad dos tercios tienen seguro de salud u obra social, en la Provincia el sistema público soporta a una proporción más importante de la población”, explicó.

Sobre la crisis económica, el Gobernador criticó a quienes argumentan que “cuando la economía cae en un país extranjero es culpa de la pandemia, cuando hay problemas económicos en Argentina es culpa de la cuarentena”. “Lo que está dañando la economía es pura y exclusivamente un virus antes desconocido que no tiene cura ni vacuna”, aseveró, y recordó que “ayer nos enteramos que la economía norteamericana sufrió una caída de su PBI del 33%”.

“Estamos delante de la pandemia más grande y la crisis económica más grande de la historia reciente. La esperanza está en la vacuna. Hoy estamos probando vacunas, esa va a ser la respuesta definitiva, no se puede esperar que esto afloje naturalmente”, sostuvo.

Por último, pidió “una visión más humana” frente a la pandemia porque “atrás de cada uno de esos números hay personas”. “Hoy no podemos elegir si tener o no la pandemia, lo que sí podemos elegir es si la dejamos hacer o si como sociedad y Estado vamos a hacer algo contra la pandemia. Falta menos. No bajemos los brazos ahora. Sigamos cuidándonos”, concluyó.